Huracán ‘Marie’ se intensifica a categoría 2; suspenden clases en Los Cabos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves que el huracán “Marie” se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

El centro del huracán está a 755 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con el último reporte, “Marie” presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h”.

Este fenómeno meteorológico causa probabilidad de lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) y vientos fuertes en la entidad, además de alto oleaje (De 3 a 4 metros de altura) en las costas de Baja California Sur, y Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa (Oleaje de 1.5 a 2.5 metros).