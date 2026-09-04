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Clima

Huracán ‘Marie’ se intensifica a categoría 2; suspenden clases en Los Cabos

El Servicio Meteorológico Nacional pide a la población extremar precauciones y seguir indicaciones de Protección Civil
Animal Político |
04/09/2026 07:06
04/09/2026 07:06

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves que el huracán “Marie” se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

El centro del huracán está a 755 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con el último reporte, “Marie” presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h”.

Este fenómeno meteorológico causa probabilidad de lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) y vientos fuertes en la entidad, además de alto oleaje (De 3 a 4 metros de altura) en las costas de Baja California Sur, y Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa (Oleaje de 1.5 a 2.5 metros).

Suspenden clases en Los Cabos

El gobernador de Baja California, Víctor Manuel Castro Cosío, dijo que pese a las fuertes lluvias registradas, no se reportan incidencias mayores.

Pese a ello, informó que se acordó mantener la suspensión de clases en Los Cabos este viernes 4 de septiembre, para reanudarlas el lunes 7 de septiembre.

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