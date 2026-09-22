Huracán Polo alcanza categoría 5 frente a costas de Guerrero

El huracán Polo se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson en el Océano Pacífico, según el aviso de las 06:00 horas del 22 de septiembre emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Su circulación reforzará las lluvias en el occidente y sur del País, con precipitaciones intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Según el SMN, el centro del ciclón se localizó a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema registró vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

La Conagua mantuvo una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Para las siguientes 24 horas, el organismo pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, el oeste y la costa de Michoacán, el este, la costa y el oeste de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca.

En el sur, suroeste y costa de Jalisco se prevén lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

En las costas de Michoacán y Guerrero se esperan vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, y oleaje de 3 a 4 metros de altura.

Para las costas de Jalisco y Colima, el SMN estimó vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que en las costas de Oaxaca los vientos sostenidos serán de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará de 2 a 3 metros en las costas de Colima y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco.

Según el pronóstico de trayectoria, Polo se mantendrá como huracán categoría 5 hasta el 23 de septiembre; descenderá a categoría 4 a partir del día 24 de septiembre, y se mantendrá en esa intensidad hasta el día 26, en tanto que el día 27 bajaría a categoría 3, en un recorrido paralelo a la costa del Pacífico mexicano, hacia mar abierto con dirección oeste-noroeste.

De forma paralela, el SMN informó que vigila la posible formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en un periodo de siete días.