Huracán Polo avanza como categoría 3 hacia Baja California Sur con vientos de 185 km/h

El huracán Polo, de categoría 3, mantuvo la mañana de este lunes con una trayectoria hacia Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora.

El sistema se ubicó a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, en esa misma entidad, con desplazamiento hacia el norte-noroeste a 17 kilómetros por hora.

La amplia circulación del meteoro reforzó la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la zona centro de Baja California Sur y en la costa y el sur de Sonora.

Se prevé, antes de la llegada del huracán, vientos de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, además de oleaje de 5 a 7 metros de altura en sus costas.

Los vientos, las lluvias y el oleaje continuarían intensificándose en la entidad a lo largo de este lunes.

Las autoridades establecieron zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur, así como desde Punta Abreojos hasta Santa Fe.

El mismo esquema preventivo abarcó el tramo de Loreto a Santa Rosalía y, en Sonora, de Guaymas a Huatabampito y de Bahía Kino a Guaymas.

De forma paralela, se determinó zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia y desde Loreto hasta San Evaristo, ambos puntos en Baja California Sur, además del litoral comprendido entre Huatabampito, Sonora, y Topolobampo, Sinaloa.

Las recomendaciones oficiales pidieron a la población de las entidades referidas extremar precauciones ante lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, y atender las indicaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado.

La tormenta tropical Rachel, por su parte, se mantendría paralela a las costas del Pacífico Sur mexicano, con lo que reforzaría la probabilidad de lluvias en Guerrero y Oaxaca, además de generar rachas fuertes de viento y oleaje elevado en los litorales de esos estados.

El sistema se localizó a 405 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco de Juárez, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora.