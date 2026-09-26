Huracán Polo baja a categoría 4 y BCS suspende clases del lunes

El huracán “Polo” se degradó a la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, con su centro localizado a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 770 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, según el corte de las 09:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema presentó vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, rachas de 305 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

“Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el noroeste del País. Se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, BCS”, detalló la dependencia.

La zona de vigilancia implica que los efectos de vientos con intensidad de huracán podrían registrarse en ese tramo del litoral sudcaliforniano dentro de las siguientes 48 horas. La trayectoria pronosticada mantuvo al ciclón al sur de Baja California Sur, con desplazamiento posterior hacia el noroeste sobre el océano Pacífico.

El Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur suspendió las clases correspondientes al 28 de septiembre de 2026 en todos los municipios, niveles educativos y turnos de la entidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) activaron la fase preventiva del Plan DN-III-E en Baja California Sur ante las posibles afectaciones del meteoro.

La circulación del huracán provocará lluvias en zonas de Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur y Jalisco, además de oleaje elevado y rachas de viento en la costa occidental del territorio nacional.

“Polo” se había intensificado a categoría 4 el 22 de septiembre de 2026, cuando su centro se localizaba a 340 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 530 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. El día 24 del mismo mes y año, el sistema se desplazó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y generó lluvias intensas en Jalisco, Colima y Michoacán de Ocampo.

Los pronósticos oficiales contemplan que el ciclón continúe su debilitamiento gradual conforme avance hacia latitudes con temperaturas superficiales del mar más frías, con la posibilidad de aproximarse a las costas de Baja California Sur en los siguientes días con menor intensidad.