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Fenómeno

Huracán Polo continúa su trayecto por estados del sur

Actualmente se mantiene en categoría 5 y se localiza a 260 km al sur de Manzanillo, Colima
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/09/2026 08:25
24/09/2026 08:25

La mañana de este jueves, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que “Polo” continúa sus desplazamiento con como huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

También se indicó que el fenómeno podría provocar fuertes vientos y oleajes elevados en varios estados.

Actualmente se localiza a 260 km al sur de Manzanillo, Colima.

Autoridades hacen un llamado a la población a informarse solo en fuentes oficiales.

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