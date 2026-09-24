Huracán Polo continúa su trayecto por estados del sur

La mañana de este jueves, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que “Polo” continúa sus desplazamiento con como huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

También se indicó que el fenómeno podría provocar fuertes vientos y oleajes elevados en varios estados.

Actualmente se localiza a 260 km al sur de Manzanillo, Colima.

Autoridades hacen un llamado a la población a informarse solo en fuentes oficiales.