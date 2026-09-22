$!Huracán Polo, de categoría 5, no tocará tierra; este será su desplazamiento durante la semana

El huracán Polo alcanzó la máxima clasificación en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson, que es la categoría 5. Su evolución fue rápida y en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán en el océano Pacífico. Se mantendrá “estacionada” con esta intensidad durante 24 horas más, hasta los primeros momentos del miércoles 23 de septiembre, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con el reporte del SMN de este 22 de septiembre a las 09:00 horas, tiempo central de México, el centro del huracán Polo ya se localizaba a 335 kilómetros (km) aproximadamente al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (km/h), rachas de 325 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h. El maestro en ciencias, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, explicó en entrevista para Animal Político cuáles serán las proyecciones meteorológicas de Polo.

Pese a intensificarse a un ciclón de categoría 5, Polo tendrá muy poco desplazamiento. ( )

“Polo tiene un desplazamiento muy lento. Estamos hablando de 4 km/h y su trayectoria ya comenzó a desplazarse gradualmente hacia el norte. Esperamos que en el transcurso del día vaya repuntando hacia el noroeste. De manera que vaya a ir paralelo a la costa de México, con las últimas proyecciones que tenemos”, explicó. Pese a intensificarse a un ciclón de categoría 5, Polo mantendrá esta clasificación a lo largo del martes y tendrá muy poco desplazamiento. El coordinador del SMN destacó que Polo se va a mantener “casi estacionario” durante las próximas 24 horas, manteniendo su categoría 5 durante este martes y las primeras horas del miércoles. Incluso, prevén que aún el miércoles a las 18:00 horas todavía podría mantenerse con categoría 5. “No es tan frecuente que un huracán alcance esta categoría y que la mantenga por tanto tiempo y esto tiene que ver con la temperatura del mar y las condiciones que están en la atmósfera”, subrayó Vázquez Romaña.

Así será el desplazamiento de Polo durante la semana El huracán Polo avanzará cercano a las costas del océano Pacífico, pero a partir del miércoles y jueves va tener su punto más cercano a los estados costeros de México. Estará muy cerca de Punta San Telmo, Michoacán y en algunas regiones hacia la costa de Colima. “Para ese momento, que es el día jueves por la mañana, va a tener categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, y sigue siendo un huracán muy peligroso y muy intenso”, advirtió. A partir del jueves, viernes y sábado el pronóstico que el Servicio Meteorológico Nacional es que Polo comenzará a alejarse de las costas de México, sobre todo de la parte de los estados de Colima y Jalisco, manteniendo la categoría 4. “Es muy importante porque, hacia el final de la semana estamos viendo que para el fin de semana [Polo] podría tener cierto acercamiento hacia la península de Baja California, así que vamos a darle seguimiento también durante el fin de semana al sistema por aquella región”, sumó Vázquez Romaña. El experto destacó que, uno de los principales efectos del huracán Polo es que pudiera acercarse al estado de Baja California Sur el fin de semana. “Hay que tener mucho cuidado. De los principales efectos que estamos viendo por este sistema es el oleaje que se va a estar generando. Como el ciclón va a estar sobre el mar buena parte de las próximas 24 a 48 horas, esto va a generar que el oleaje vaya incrementando”, advirtió. El SMN prevé que el oleaje del mar aumente desde la costa de Guerrero a partir de este martes y posteriormente vaya trasladándose hacia Michoacán, Colima y Jalisco. “Esperamos que entre miércoles y jueves tengamos entre 7 y 9 metros de altura de las olas en esta región y gradualmente va a ir viajando el oleaje hacia Nayarit y Baja California Sur, donde el fin de semana pudiera ser afectado por condición de oleaje”, añadió.

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En cuanto a lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional espera lluvias a partir de este martes en el estado de Guerrero por la cercanía del huracán. Posteriormente, el evento se va a ir extendiendo hacia la línea de costa de otros estados. Para el miércoles 23 de septiembre habrá lluvias intensas en Guerrero, en Michoacán, en Colima y los límites con Jalisco. Sin embargo, a partir del jueves 24 de septiembre, las lluvias se van a concentrar y dejarán de afectar, un poco, al estado de Guerrero, pero se van a enfocar principalmente en Michoacán, Colima y Nayarit, donde se prevén de 75 a 150 milímetros de lluvia. Para el viernes 25 de septiembre el SMN proyecta que, pese a que el huracán estará alejándose todavía podría haber episodios de lluvia intensa en las costas de Colima y de Michoacán.

Polo no tocará tierra Vázquez Romaña recalcó que el centro del huracán no va a ingresar a la costa, pero es un sistema que tiene más de 100 km de dimensiones de extremo extremo, esto quiere decir que sus efectos como alto oleaje y lluvias sí se presentarán en los estados costeros de México. “El centro del huracán no va a cruzar la línea de costa pero toda la nubosidad y todos los efectos que están asociados a este evento sí se van a presentar sobre la zona costera”, subrayó.