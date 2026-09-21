$!Huracán Polo: Guerrero y Michoacán suspenden actividades escolares y administrativas

El huracán Polo ya alcanzó la categoría 1 y mantiene su avance frente a las costas del Pacífico mexicano. Ante el probable aumento de riesgo para la población, autoridades de Guerrero y Michoacán suspendieron clases de manera preventiva para este martes, mientras que otros estados preparan refugios ante el riesgo de inundaciones y deslaves.
Guerrero y Michoacán suspenden clases
En Michoacán, la Secretaría de Educación ordenó la suspensión de labores académicas y administrativas para el martes 22 y miércoles 23 de septiembre en la región Sierra-Costa. La medida preventiva aplica para los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.
A la par, la Secretaría de Educación de Guerrero frenó las actividades escolares para el martes 22 de septiembre en las escuelas públicas y privadas de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.
Ambas dependencias indicaron que estas acciones buscan salvaguardar a la comunidad escolar ante los efectos de Polo. Las autoridades solicitaron a la población extremar precauciones y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.
Lluvias fuertes y oleaje elevado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como chubascos intermitentes en Nayarit, Jalisco, Colima y Guanajuato.
Se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, con fuerza suficiente para tirar árboles y anuncios. También se prevé un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, y de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Nayarit, Jalisco y Colima. Las autoridades advirtieron no acercarse al mar.
Prevén que Polo alcance la categoría 5
Polo registra vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este. El SMN prevé que el huracán tome fuerza y alcance la categoría 5 entre el miércoles y el jueves, ubicándose a unos 100 kilómetros de las costas de Colima y Michoacán.
Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a asegurar viviendas, limpiar desagües y preparar una mochila de emergencia. Los gobiernos estatales mantienen operativos Puestos de Comando para coordinar posibles evacuaciones y habilitar refugios temporales en caso de ser necesario.