$!Huracán Polo: Guerrero y Michoacán suspenden actividades escolares y administrativas

El huracán Polo ya alcanzó la categoría 1 y mantiene su avance frente a las costas del Pacífico mexicano. Ante el probable aumento de riesgo para la población, autoridades de Guerrero y Michoacán suspendieron clases de manera preventiva para este martes, mientras que otros estados preparan refugios ante el riesgo de inundaciones y deslaves.



Guerrero y Michoacán suspenden clases

En Michoacán, la Secretaría de Educación ordenó la suspensión de labores académicas y administrativas para el martes 22 y miércoles 23 de septiembre en la región Sierra-Costa. La medida preventiva aplica para los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

A la par, la Secretaría de Educación de Guerrero frenó las actividades escolares para el martes 22 de septiembre en las escuelas públicas y privadas de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.