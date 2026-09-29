Huracán Polo impacta Baja California Sur y avanza hacia Sonora con lluvias torrenciales

El huracán Polo tocó tierra al sur de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, a las 23:54 horas del lunes, tiempo del centro de México, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el ciclón ingresó como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

A las 00:00 horas de este martes, el centro del huracán se localizó a 130 kilómetros de Cabo San Lázaro y a 115 kilómetros al sur de Mulegé, con desplazamiento hacia el noreste a 20 kilómetros por hora.

A las 03:00 horas de este martes, la Comisión Nacional del Agua ubicó el centro de Polo, ya como categoría 1, a 55 kilómetros al oeste-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 225 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 160 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

El aviso meteorológico número 54-26 de la CONAGUA estableció que el sistema ocasionaría lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Baja California Sur (norte y centro) y Sonora (costa y centro), intensas de 75 a 150 milímetros en Sinaloa (norte), muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Chihuahua (norte y oeste) y fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California (sur). También previó vientos sostenidos de 120 a 130 kilómetros por hora con rachas de 140 a 160 kilómetros por hora en Baja California Sur, así como oleaje de 5 a 6 metros de altura en el Golfo de California.

El SMN, en coordinación con el NHC, implementó zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur, y mantuvo la misma medida desde Loreto hasta San Juan Bautista, Baja California Sur, y desde Bahía de Quino hasta Huatabampito, Sonora.

Además, dispuso zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, desde Loreto hasta San Evaristo, y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

El NHC anticipó que el núcleo del ciclón continuaría su desplazamiento sobre Baja California Sur antes de avanzar hacia el interior del sur de Sonora, donde ocurriría su segundo impacto en territorio continental.

“Se espera algún debilitamiento mientras Polo viaja por tierra durante las próximas horas, pero todavía se espera que Polo sea un huracán cuando haga su segunda tocada en México continental”, informó el organismo estadounidense, que pronosticó un debilitamiento rápido una vez que el sistema se interne en tierra firme.

Durante la madrugada del 29 de septiembre se registraron precipitaciones que provocaron anegaciones en calles de Comondú, mientras los vientos afectaron la vegetación de la zona.

Para las costas de Baja California Sur se anticipó oleaje de 8 a 10 metros de altura, de 2 a 4 metros en la costa sur de Sonora, de 1 a 2 metros en costas de Baja California Sur (sur) y Sinaloa, además de marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que desde las 14:00 horas del 28 de septiembre de 2026 se restringió la movilidad en comunidades de los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto como medida preventiva.

“Lo principal es mantenerse en sus domicilios, no salir hasta que haya pasado el huracán. Los refugios están preparados, están habilitados, para que puedan ser ocupados en su totalidad”, afirmó Velázquez Alzúa.

Advirtió que la entidad permanecería sin servicio eléctrico y sin conexión a internet durante algunas horas por el impacto del ciclón.

Señaló que la Comisión Federal de Electricidad se desplegó en puntos estratégicos para restablecer el suministro de manera inmediata y que la Conagua, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes participarían en las labores de recuperación de servicios.

De manera simultánea, la tormenta tropical Rachel se ubicó a las 03:00 horas del 29 de septiembre a 430 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 650 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Ese sistema originaría lluvias torrenciales en la costa de Michoacán y en Oaxaca, intensas en la costa de Guerrero y muy fuertes en Colima, además de vientos sostenidos de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

La Conagua mantuvo zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, y zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

La dependencia advirtió que las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.