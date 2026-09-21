Huracán Polo podría aumentar en las próximas horas

El Huracán Polo continúa intensificándose y podría aumentar a categoría 2 durante las próximas horas, indicó la Semar en un comunicado.

Se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas, crecida de ríos, inundaciones y posibles deslaves en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Además, se espera oleaje elevado de 3 a 3.7 metros desde Chiapas hasta Jalisco.

Por el momento el fenómeno mantiene un desplazamiento indefinido y se mantiene a 475 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima y a 327 kilómetros del oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero.

El Gobierno de Guerrero informó, a través de un comunicado, la suspensión de clases en regiones como Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, con el objetivo de salvaguardad la integridad de las personas.

Autoridades indican a la población ubicar los refugios temporales, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir indicaciones.