Huracán ‘Polo’ pone en alerta 100 comunidades costeras

El huracán "Polo", que este miércoles volvió a subir a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, avanzó este 23 de septiembre en paralelo a las costas del occidente de México con rumbo hacia Baja California Sur.

Ante sus efectos previstos, autoridades de los tres órdenes de Gobierno identificaron 100 comunidades y 65 puntos de riesgo por inundación en 25 municipios costeros de Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 12:00 horas de este miércoles el centro del huracán se ubicó a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 310 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que la amplia circulación del sistema reforzaría la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa y el este de Michoacán, así como en la costa y el oeste de Guerrero.

También pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco y el oeste de Oaxaca.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anticipó fluctuaciones de intensidad, aunque señaló que "Polo" se mantendría como un huracán mayor "muy poderoso" durante los días siguientes.

El organismo precisó que, aunque el centro del sistema permanecería en alta mar, sus bandas de lluvia externas se extenderían por el suroeste de México y producirían lluvias intensas y vientos con fuerza de tormenta tropical.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán conservaría la categoría 4 hasta la mañana del 25 de septiembre de 2026, con desplazamiento paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

La dependencia estimó que para este jueves el fenómeno alcanzaría su punto más cercano al territorio nacional, a unos 230 kilómetros de las costas de Michoacán.

La CNPC detalló que, además de los puntos de inundación, se identificaron zonas con antecedentes de deslizamientos de ladera y daños por vientos fuertes, por lo que se reforzarían las labores de vigilancia y prevención en esos sitios.

Las autoridades pidieron a la población de los municipios costeros de los cuatro estados no acercarse a playas, ríos, arroyos y laderas, y trasladarse a refugios temporales cuando se indique.

La Secretaría de Marina mantuvo cerrados a la navegación de todo tipo de embarcaciones los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero.

En Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca, la restricción aplicó únicamente a embarcaciones menores.

En Michoacán continuó la suspensión de clases en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, junto con las restricciones a actividades turísticas y recreativas en playas y el llamado a reducir la movilidad.

En Guerrero también se mantuvieron suspendidas las actividades escolares en los municipios costeros, mientras que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil estatal pidió a la población extremar precauciones ante las fuertes lluvias.

En Acapulco de Juárez y en municipios de la Costa Chica y la Costa Grande se registraron chubascos, acompañados de rachas de viento y oleaje alto en Acapulco de Juárez, Zihuatanejo de Azueta, Copala, Marquelia, Florencio Villarreal y Tecpan de Galeana.

En el puerto se reportaron encharcamientos en avenidas y poca afluencia de personas en las calles, y la Capitanía de Puerto mantuvo cerrada la navegación en toda la franja costera.

El fenómeno también afectó al sector turístico: en Acapulco y Zihuatanejo se cerraron las playas y diversos empresarios suspendieron actividades en sus negocios.

En Colima, las autoridades evaluaron la suspensión de clases, la reducción de la movilidad y otras restricciones conforme avance el huracán.