Huracán Polo regresa a categoría 5 y amenaza costas del Pacífico

El huracán “Polo” se intensificó nuevamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este viernes, cuando su centro se ubicó a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, situó el fenómeno también a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 19 kilómetros por hora.

“La madrugada de hoy (viernes), Polo se intensificó nuevamente a huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson”, señaló la Conagua en su reporte oficial.

El pronóstico de la dependencia federal indicó que la circulación del meteoro reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste, sur y costa de Jalisco, el sur de Sinaloa y el norte, costa y sur de Nayarit. Las precipitaciones fuertes, de 25 a 50 milímetros, se esperan en Colima, el centro, costa y oeste de Michoacán, y el sur de Baja California Sur.

El 24 de septiembre de 2026, el desplazamiento de “Polo” por el océano Pacífico provocó intenso oleaje y erosión en la franja costera de Michoacán, con afectaciones materiales en viviendas, negocios turísticos e infraestructura comunitaria.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó la inspección de 44 inmuebles en la tenencia de Playa Azul, municipio de Lázaro Cárdenas, de los cuales cuatro construcciones presentaron daños estructurales confirmados.

La categoría 5 constituye el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson, clasificación que agrupa a los ciclones con vientos sostenidos superiores a los 252 kilómetros por hora y que implica el mayor potencial de daño para infraestructura y población en zonas de impacto directo.

El desplazamiento del sistema hacia el oeste mantendrá bajo vigilancia a los estados costeros del Pacífico central y a la península de Baja California, donde los efectos indirectos del meteoro continuarán reflejándose en oleaje elevado y acumulaciones de lluvia.