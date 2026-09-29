Huracán Polo se acerca a Guaymas y Sonora alista su impacto como categoría 1

El huracán Polo se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y avanzaba por el Golfo de California rumbo a la costa de Guaymas, Sonora, donde su ingreso fue previsto para las 9:00 horas de este 29 de septiembre, luego de tocar tierra en Baja California Sur como categoría 2 sin dejar personas muertas, según informaron el Servicio Meteorológico Nacional y autoridades federales y estatales durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, aseguró en esa comparecencia que el ciclón entraría en el litoral de Guaymas con esa intensidad y precisó que el Gobierno de Sonora desarrollaba actividades preventivas e informaba a la población respecto al impacto esperado del meteoro.

Con el reporte de las 6:00 horas del SMN, tiempo del centro de México, el centro de Polo se localizó a 105 kilómetros al norte-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

El pronóstico oficial contempló lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa, el sur y el centro de Sonora, acumulados puntuales intensos en Sinaloa, precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, así como fuertes en Baja California y Durango, con oleaje de hasta seis metros de altura en el litoral sonorense.

La zona de alerta por condiciones de huracán se mantuvo desde Bahía Kino hasta Huatabampito.

Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur, informó mediante un enlace en vivo durante la misma conferencia matutina que tras el paso de Polo como categoría 2 no se reportó ninguna persona muerta, con corte a las 07:45 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El centro del ciclón tocó tierra en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas, en el municipio de Comondú.

Castro Cosío afirmó que a partir de este martes se realizarían recorridos para analizar las pérdidas materiales y el restablecimiento de los servicios por las afectaciones al cableado derivadas de la caída de árboles, y precisó que en las horas siguientes las personas podrían retornar a sus domicilios tras haber recurrido a los refugios temporales para enfrentar el paso del fenómeno.

Las autoridades estatales reportaron anegaciones viales a nivel de banqueta, escurrimientos y encharcamientos, además de árboles y ramas caídas, con servicio eléctrico y de agua operando en Comondú, Mulegé y Loreto.

La población de las zonas de riesgo permaneció resguardada en domicilios o refugios desde las 15:00 horas del 28 de septiembre.

“Aun cuando es categoría 1, es importante resguardarse”, declaró la Presidenta respecto al segundo impacto que el ciclón registrará en territorio nacional.

El SMN detalló que Polo se debilitará de manera paulatina una vez sobre Sonora, conforme interactúe con una vaguada en altura y con el monzón mexicano en el noroeste del País, aunque sus bandas nubosas mantendrán condiciones de lluvia y viento durante su desplazamiento.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las precipitaciones asociadas podrían generar inundaciones en áreas de terreno accidentado.

De forma paralela, la tormenta tropical Rachel se ubicó frente a las costas de Michoacán, con lluvias puntuales torrenciales en esa entidad y acumulados intensos en Guerrero y Oaxaca, lo que mantuvo activos dos sistemas ciclónicos simultáneos sobre el Pacífico mexicano.