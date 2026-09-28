Huracán Polo toca tierra en Comondú, con vientos de 185 kilómetros por hora

El huracán Polo se aproximó a tocar tierra en Baja California Sur la noche de este lunes con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Florida, Estados Unidos.

A las 17:00 horas, el centro del ciclón se ubicaba a 95 kilómetros al noroeste de Cabo San Lázaro, con desplazamiento hacia el noreste a 19 kilómetros por hora. El pronóstico del organismo estadounidense indicó que el fenómeno impactaría la costa sudcaliforniana durante esa misma noche y continuaría hacia el sur de Sonora en la mañana del 29 de septiembre de 2026.

El NHC previó poco cambio en la intensidad antes del impacto y advirtió que Polo podría conservar fuerza de huracán al ingresar posteriormente al territorio continental mexicano. Los vientos huracanados se extendían hasta 65 kilómetros del centro y los de tormenta tropical hasta 165 kilómetros.

Para Baja California Sur se pronosticaron lluvias de 150 a 300 milímetros, con riesgo de inundaciones repentinas y deslaves, particularmente en zonas de terreno escarpado. También se esperó una marejada ciclónica con inundaciones costeras importantes, acompañada de olas grandes y destructivas. Las alertas de huracán y tormenta tropical se mantuvieron para amplias zonas de la entidad, así como para sectores de Sonora y Sinaloa.