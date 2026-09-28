Huracán Polo toca tierra en Comondú, con vientos de 185 kilómetros por hora

El huracán Polo se aproximó a tocar tierra en Baja California Sur la noche de este lunes con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Florida, Estados Unidos.
A las 17:00 horas, el centro del ciclón se ubicaba a 95 kilómetros al noroeste de Cabo San Lázaro, con desplazamiento hacia el noreste a 19 kilómetros por hora. El pronóstico del organismo estadounidense indicó que el fenómeno impactaría la costa sudcaliforniana durante esa misma noche y continuaría hacia el sur de Sonora en la mañana del 29 de septiembre de 2026.
El NHC previó poco cambio en la intensidad antes del impacto y advirtió que Polo podría conservar fuerza de huracán al ingresar posteriormente al territorio continental mexicano. Los vientos huracanados se extendían hasta 65 kilómetros del centro y los de tormenta tropical hasta 165 kilómetros.
Para Baja California Sur se pronosticaron lluvias de 150 a 300 milímetros, con riesgo de inundaciones repentinas y deslaves, particularmente en zonas de terreno escarpado. También se esperó una marejada ciclónica con inundaciones costeras importantes, acompañada de olas grandes y destructivas. Las alertas de huracán y tormenta tropical se mantuvieron para amplias zonas de la entidad, así como para sectores de Sonora y Sinaloa.
🚩Boletín #SIATCT no. 20 🚩⁰#Huracán categoría 3 🌀 #Polo⚠️ #AlertaRoja para Comondú y Loreto en BCS⁰⚠️ Mantiene su desplazamiento hacia #BajaCaliforniaSur, donde se prevé ingreso a tierra durante esta noche; y un segundo impacto el martes en la costa Centro-Sur de #Sonora.... pic.twitter.com/WgOpJXIqdk— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX)
September 29, 2026
🚩Boletín #SIATCT no. 20 🚩⁰#Huracán categoría 3 🌀 #Polo⚠️ #AlertaRoja para Comondú y Loreto en BCS⁰⚠️ Mantiene su desplazamiento hacia #BajaCaliforniaSur, donde se prevé ingreso a tierra durante esta noche; y un segundo impacto el martes en la costa Centro-Sur de #Sonora.... pic.twitter.com/WgOpJXIqdk
El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT) colocó en nivel rojo de riesgo, el máximo de la escala, a los municipios de Comondú y Loreto, y en naranja a Mulegé, La Paz y Los Cabos. Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur se informó que el centro del huracán, que a las 15:00 horas se mantenía como categoría 3, podría tocar tierra entre las 16:00 y las 18:00 horas en el municipio de Comondú.
El Gobierno estatal indicó en un comunicado que el centro de mando para atender el paso del ciclón se trasladó a ese municipio. “Para este lunes se esperan lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros, oleaje de 8 a 10 metros de altura y condiciones que se intensificarán conforme avance el fenómeno, con efectos también en los municipios de Loreto y Mulegé”, apuntó el documento oficial.
Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur, pidió que a partir de las 14:00 horas las familias, en especial quienes habitan en zonas costeras, tomaran las medidas necesarias. “No solo debemos cuidarnos de la intensidad del viento, ya que el oleaje será importante. Les pedimos que toda persona se resguarde en su hogar o acuda al albergue más cercano”, expresó.
Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), pidió mantenerse atentos a la evolución del fenómeno y a la información que emitiera el Consejo Estatal, así como atender las indicaciones de las autoridades.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que a las 15:00 horas el centro del huracán se localizaba a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 220 y desplazamiento a 19 kilómetros por hora.
El NHC programó su próximo aviso completo para las 20:00 horas del 28 de septiembre de 2026.