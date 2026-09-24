Huracán Polo tocará tierra en Baja California Sur como categoría 1

El huracán “Polo” tocará tierra en Baja California Sur como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, según el pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el 24 de septiembre de 2026, mientras el ciclón avanzaba frente a las costas de Colima y Michoacán.

De acuerdo con la trayectoria prevista por el SMN, el sistema se ubicaría durante la madrugada del lunes 28 de septiembre de 2026, todavía con categoría 3, a 110 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y el día 29 del mismo mes y año, por la mañana, a 85 kilómetros al este de Mulegé. Tras tocar tierra, cruzaría la Península de Baja California y se disiparía sobre el Golfo de California.

A las 9:00 horas del 24 de septiembre de 2026, el SMN reportó a “Polo” como huracán categoría 4, a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 306 kilómetros por hora.

La Secretaría de Marina (SEMAR), en cambio, informó ese mismo día que el meteoro recuperó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, luego de debilitarse a categoría 4 el 23 de septiembre de 2026. Según el reporte de la dependencia, el huracán se localizó a 442 kilómetros al oeste de Acapulco de Juárez, Guerrero; a 265 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 237 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los reportes de ambas instituciones difirieron en la categoría del ciclón durante esa jornada.

Durante la madrugada del mismo día, el SMN indicó que “Polo” se desplazó de forma paralela a las costas de Michoacán, con dirección noroeste y una velocidad de 15 kilómetros por hora.

La circulación del sistema generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el oeste, sur y costa de Jalisco, en Colima y en la costa y el este de Michoacán, así como lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur y la costa de Nayarit y en el oeste de Guerrero, alertó el SMN.

La SEMAR advirtió que la amplia circulación de “Polo” provocó lluvias, chubascos, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, condiciones que podrían generar afectaciones en zonas marítimas y costeras. La dependencia reforzó las acciones de vigilancia, prevención y preparación en las zonas susceptibles de afectación y en el norte del país, con el objetivo de disponer de capacidad para auxiliar a la población.

La institución naval mantuvo activo el Plan Marina en Fase de Prevención, dispositivo que desde el 22 de septiembre de 2026 contempló 13 mil 947 elementos navales distribuidos en distintas regiones del litoral del Pacífico. El despliegue incluyó además 917 integrantes de Brigadas de Respuesta a Emergencias, 307 vehículos, 25 buques, 76 embarcaciones, 17 plantas potabilizadoras, 12 cocinas móviles y maquinaria pesada.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) anticipó probables fluctuaciones en la fuerza del ciclón. “El pronóstico de intensidad muestra poco cambio en la fuerza a las 12 horas y algún ligero fortalecimiento a las 24 horas”, señaló el organismo en su discusión de pronóstico.

El NHC confirmó además la presencia de una zona de baja presión al sur del Golfo de Tehuantepec, con 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los siguientes siete días.