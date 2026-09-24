Huracán Polo tocaría tierra dos veces en México: BCS y Sonora

El huracán ‘Polo’, que el 24 de septiembre de 2026 se ubicó como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, tocaría tierra en dos ocasiones en territorio nacional: primero en Baja California Sur, el 28 de septiembre, y después en Sonora, el día 29 del mismo mes y año, según el pronóstico de trayectoria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 09:00 horas del 24 de septiembre de 2026, el centro del ciclón se localizó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 315 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Según la proyección de la Conagua, ‘Polo’, que el 23 de septiembre de 2026 recuperó la categoría 5, volvería a alcanzar esa intensidad el día 25 del mismo mes y año, aunque ese mismo día descendería nuevamente a categoría 4. El sistema mantendría esa clasificación los días 26 y 27 de septiembre, para después debilitarse a categoría 3 el día 28, fecha en la que tocaría tierra en las costas de Baja California Sur. El 29 de septiembre de 2026, ya como huracán categoría 1, impactaría las costas de Sonora.

Durante su desplazamiento por el Pacífico, la circulación del ciclón provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Nayarit y Guerrero. Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, crecidas y desbordamientos de ríos y arroyos, principalmente en zonas bajas y de terreno escarpado.

En las costas de Michoacán se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, y oleaje de 6 a 8 metros. En los litorales de Jalisco y Colima, los vientos alcanzarán de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h, mientras que en Guerrero se pronosticaron vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h. En Jalisco, Colima y Guerrero, el oleaje alcanzará de 4 a 6 metros.

Las autoridades mantuvieron una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, así como una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

La trayectoria, la intensidad y la velocidad de desplazamiento del huracán podrían modificarse en los próximos días, por lo que las autoridades recomendaron a la población de las zonas potencialmente afectadas mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Conagua, en particular conforme el ciclón se aproxime a la península de Baja California.