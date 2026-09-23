Huracán Polo vuelve a la categoría 5 frente a costas de Guerrero

El Huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el nivel máximo de intensidad para un ciclón tropical, durante la tarde de este 23 de septiembre frente a las costas de Guerrero, luego de haber descendido previamente a categoría 4, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

A las 18:00 horas, el centro del huracán se localizó a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; y a 425 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. El ciclón se desplazó hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 310 kilómetros por hora.

“Polo se ha intensificado rápidamente y ahora es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson”, informó el SMN en redes sociales.

Un huracán alcanza la categoría 5 cuando registra vientos máximos sostenidos superiores a 252 kilómetros por hora, umbral que “Polo” rebasó de nueva cuenta tras permanecer alrededor de 24 horas frente a las costas de Guerrero y Colima.

El SMN mantuvo una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Asimismo, estableció una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Según el organismo, la circulación de “Polo” reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del País, con precipitaciones torrenciales previstas en zonas de Michoacán y Guerrero.

El SMN recomendó a la población mantenerse al tanto de la evolución del fenómeno y atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.