$!Huracán Simon deja lluvias, inundaciones y cortes de luz en Guerrero; se prevén más tormentas

Las lluvias asociadas al huracán Simon provocaron inundaciones en colonias de Acapulco, afectaciones en viviendas, vehículos y comercios, deslaves, cierres parciales de vialidades y cortes en el suministro eléctrico en Guerrero. Las autoridades advirtieron que se esperan más precipitaciones en los próximos días ante el desplazamiento del ciclón hacia las costas de Jalisco y Colima. La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que, al último corte, no se tenía registro de personas fallecidas ni de personas no localizadas. Además, señaló que se habilitaron 34 refugios de manera preventiva, aunque ninguno había sido utilizado hasta el momento del reporte. Las precipitaciones ocasionaron inundaciones en distintas colonias del puerto, así como arrastre de material y suspensión temporal del transporte público y de clases en escuelas de educación básica.







Salgado indicó que desde los primeros reportes se activaron los protocolos de atención y se desplegaron equipos en distintas colonias. El Gobierno estatal dispuso de una fuerza de tarea de mil 683 personas, entre brigadistas, voluntarios y servidores públicos, además de vehículos y maquinaria para atender las afectaciones. Los trabajos incluyeron recorridos en colonias como Colosio, Coloso y Llano Largo, así como en el bulevar de las Naciones, Puerto Marqués, Alejo Peralta y Misión del Mar. Las brigadas utilizaron maquinaria para desazolvar coladeras, retirar material arrastrado por las lluvias y trasladar a la población. La gobernadora señaló que las inundaciones reportadas habían disminuido al último corte, aunque las labores de atención y vigilancia continuarían. También informó que se suspendieron las clases en las regiones de Acapulco, Centro, Montaña, Costa Grande y Costa Chica, además de actividades no esenciales y la navegación en el puerto.









CFE avanza en reestablecimiento del suministro eléctrico La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las lluvias provocaron daños en infraestructura eléctrica, entre ellos la inundación de la subestación Puerto Marqués, una línea de alta tensión de 115 kilovoltios, 11 circuitos y un ramal de media tensión, así como 10 postes. La subestación tuvo que ser desenergizada por seguridad. De acuerdo con el reporte de la CFE, las afectaciones al suministro eléctrico alcanzaron a 65 mil 78 usuarios de distintos municipios de Guerrero, equivalentes a 4.5 por ciento del total de usuarios del estado. Con corte a las 5:00 horas del 9 de octubre, la empresa había restablecido el servicio a 90.5 por ciento de los usuarios afectados, luego de realizar trabajos durante la tarde y la noche. Un total de 6 mil 735 usuarios permanecían en proceso de restablecimiento, principalmente en zonas con deslaves de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica, donde fue necesario utilizar equipo pesado para liberar los accesos. La CFE indicó que mantiene coordinación con las autoridades de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y el gobierno de Guerrero para atender la contingencia.



Simon podría intensificarse y acercarse a Jalisco y Colima Durante el reporte meteorológico, las autoridades informaron que el huracán Simon se encontraba en categoría 1, a 355 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 525 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, con desplazamiento hacia el noreste a una velocidad de siete kilómetros por hora. El sistema generaba vientos máximos de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias puntuales en Guerrero y Michoacán. De acuerdo con los modelos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un cambio en la trayectoria del ciclón hacia el norte, con un acercamiento paulatino a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana. Las autoridades señalaron que el fenómeno podría ingresar al territorio nacional en las inmediaciones de ambos estados y alcanzar una categoría 3 o 4. Sin embargo, precisaron que todavía no era posible determinar la intensidad que tendría al tocar tierra ni el punto exacto de impacto.