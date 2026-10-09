$!Huracán Simon se fortalece y aumenta a categoría 2 en el Pacífico mexicano

Este viernes el huracán Simon se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre aguas del Océano Pacífico, situación que activó la alerta máxima en los estados de Jalisco y Colima ante el riesgo de vientos destructivos y precipitaciones severas.

Según un reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el centro del ciclón se localizó a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El organismo mantuvo una vigilancia continua respecto al desplazamiento del sistema mediante imágenes de satélite y radares meteorológicos.

Al situarse en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, el meteoro presentó vientos sostenidos y ráfagas que oscilaron entre los 154 y 177 kilómetros por hora.

Esta fuerza generó potencial para causar daños estructurales en viviendas vulnerables, desprendimiento de techumbres, caída de árboles y afectaciones en el tendido eléctrico, lo que derivaría en cortes prolongados del suministro de energía.

Las bandas nubosas de Simon extendieron su circulación hacia la franja costera del occidente del País.