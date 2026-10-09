$!Huracán Simon se fortalece y aumenta a categoría 2 en el Pacífico mexicano

Este viernes el huracán Simon se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre aguas del Océano Pacífico, situación que activó la alerta máxima en los estados de Jalisco y Colima ante el riesgo de vientos destructivos y precipitaciones severas.
Según un reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el centro del ciclón se localizó a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
El organismo mantuvo una vigilancia continua respecto al desplazamiento del sistema mediante imágenes de satélite y radares meteorológicos.
Al situarse en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, el meteoro presentó vientos sostenidos y ráfagas que oscilaron entre los 154 y 177 kilómetros por hora.
Esta fuerza generó potencial para causar daños estructurales en viviendas vulnerables, desprendimiento de techumbres, caída de árboles y afectaciones en el tendido eléctrico, lo que derivaría en cortes prolongados del suministro de energía.
Las bandas nubosas de Simon extendieron su circulación hacia la franja costera del occidente del País.
El SMN advirtió que estas condiciones provocarían lluvias intensas con riesgo de deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la navegación marítima menor y mayor a extremar precauciones ante el deterioro de las condiciones en el mar.
Las autoridades de protección civil en Jalisco y Colima evaluaron la activación de protocolos de emergencia para salvaguardar a la población en las comunidades costeras.
Las dependencias gubernamentales llamaron a la ciudadanía a atender la información difundida por canales oficiales y acatar las indicaciones preventivas ante la evolución del fenómeno natural.
Según el pronóstico de trayectoria, durante la mañana del sábado “Simon” ingresaría en categoría 4 en las costas de Jalisco y saldría de nuevo hacia el mar.
Para el lunes por la mañana rozaría como huracán categoría 1 en la costa del norte de Nayarit y tocaría tierra en los límites de Rosario y Escuinapa, continuar como tormenta tropical sobre Mazatlán y degradarse a depresión tropical sobre la sierra de Culiacán.