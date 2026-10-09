Huracán Simón se intensifica a categoría 4 en el Pacífico; prevén lluvias torrenciales

El Huracán Simón se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de hasta 270 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 00:00 horas del 10 de octubre.

De acuerdo con el organismo, el centro del fenómeno se localiza a 225 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 395 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema se desplaza hacia el norte a 7 kilómetros por hora y se prevé que sus bandas nubosas ocasionen lluvias intensas y fuertes en el occidente y sur del País.

El pronóstico contempla lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en las costas de Guerrero y Michoacán; intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima; y muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sur de Jalisco.

Además, se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, en las costas de Michoacán y Guerrero. En Colima se esperan rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, mientras que en las costas de Jalisco podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El oleaje también representará una condición de riesgo en zonas costeras, con alturas de 3.5 a 4.5 metros en Michoacán y Guerrero; de 2.5 a 3.5 metros en Colima, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Ante la evolución del huracán, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías, así como una zona de prevención desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita.

También permanece una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.