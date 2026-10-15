Huracán Trudy, al sur de Guerrero, se mantiene en categoría 1

El huracán Trudy se ubicó al mediodía de este jueves a 430 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco y a 685 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, todavía en categoría 1.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé que este fenómeno vaya incrementando su fuerza y a partir del viernes se eleve a categoría 4.

El reporte del mediodía de este jueves señala que “Trudy” registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el norte-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Por ahora, se prevé que haya lluvias muy fuertes a intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero y Oaxaca.

“Se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero”, indicó.

Por la tarde de este jueves se prevé que se intensifique a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora.

Durante viernes y sábado estará en categoría 4, alcanzando un nivel de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 kilómetros por hora, pero luego se prevé que empiece a perder fuerza.

Su trayectoria indica que se moverá cerca de las costas mexicanas, teniendo su punto más cercano a tierra en Playa Pérula, en Jalisco, a 35 kilómetros, cuando sea categoría 2.

A partir de ahí se prevé que tenga un giro alejándose de las costas nacionales y se degrade a tormenta tropical.