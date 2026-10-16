Huracán Trudy se degrada a categoría 1; mantiene lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca

El huracán Trudy se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 km/h, informó este viernes 16 de octubre la Comisión Nacional del Agua.

A las 15:00 horas, el fenómeno se encontraba a 365 kilómetros (km) al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 505 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional, basada en información obtenida durante un vuelo del avión cazahuracanes de Estados Unidos, Trudy generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca; muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y Michoacán, y fuertes, de 25 a 50 mm, en el oeste y sur de Jalisco.

El sistema también ocasionará vientos sostenidos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en las costas de Guerrero y Michoacán. En las costas de Jalisco y Colima se esperan vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de 3 a 4 metros en las costas de Guerrero y Michoacán; de 2.5 a 3.5 metros en Oaxaca y Colima, y de 2 a 3 metros en Jalisco.

La Conagua advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.



Mantienen zonas de prevención y vigilancia

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

También estableció zonas de vigilancia por vientos de huracán desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Además, permanece una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y una zona de prevención por los mismos efectos desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.



Simon se degrada a baja presión remanente

Por su parte, Simon, degradado a baja presión remanente, se localizó a las 15:00 horas aproximadamente a 160 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 495 km al oeste-noreoste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Sus efectos incluirán lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur.