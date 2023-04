Iberdrola seguiría operando en México, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el Gobierno federal anunció que compró 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española, que formarán parte del “patrimonio público” y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad.

Esta operación fue descrita por el Mandatario como “una nueva nacionalización”, pero ahora niega que se trate de una “expropiación”.

“El acuerdo fue ese: no vamos a expropiarles, no van a dejar de participar, pero vamos a buscar que la empresa pública [CFE], y para que no aumente el precio, la vamos a fortalecer, nos vamos a quedar con 54 por ciento y ustedes [Iberdrola] con el 46 por ciento... Se queda, como cualquier otra empresa”, aseguró.

El Presidente agradeció a los directivos de la empresa española y felicitó a Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Manuel Bartlett Díaz, director general de la empresa paraestatal CFE, por cuidar la negociación y no permitir que la sabotearan.

“Entonces, sí es importante la autosuficiencia energética, es clave; eso fue lo que hicimos. Agradezco a los directivos de esta empresa, Iberdrola, por aceptar este acuerdo. Felicito al Secretario de Hacienda, a su equipo, desde luego al director de la CFE, Manuel Bartlett, que trabajaron para llegar a este acuerdo”, dijo.

“Sobre todo fue una decisión que se tomó y se cuidó mucho para que no se deshiciera, para que no pudieran sabotear la operación, porque los conservadores son muy, muy coléricos, enojones, y se obnubilan, no sé qué estén opinando [en España]”.