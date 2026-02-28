Ibero condena asesinato de madre buscadora y exige garantías de protección en Sinaloa

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México condenó enérgicamente el asesinato en Mazatlán de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, así como garantías efectivas de protección para todas las personas buscadoras.

En un posicionamiento difundido en redes sociales, el PDH subrayó que el crimen representa el primer asesinato de una persona buscadora en 2026 y se suma a una lista de 34 familiares de personas desaparecidas asesinados desde 2010.

Señaló que no se trata de un hecho aislado, sino de un reflejo del contexto de violencia e impunidad que persiste en Sinaloa.

El organismo universitario destacó que el homicidio ocurre en el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, donde afirmó una disminución en los índices delictivos.

“La realidad en las calles de Mazatlán nos muestra otra cosa: un mensaje de impunidad absoluta”, advirtió la universidad.