Ibero condena asesinato de madre buscadora y exige garantías de protección en Sinaloa

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México condenó enérgicamente el asesinato en Mazatlán de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, así como garantías efectivas de protección para todas las personas buscadoras.
En un posicionamiento difundido en redes sociales, el PDH subrayó que el crimen representa el primer asesinato de una persona buscadora en 2026 y se suma a una lista de 34 familiares de personas desaparecidas asesinados desde 2010.
Señaló que no se trata de un hecho aislado, sino de un reflejo del contexto de violencia e impunidad que persiste en Sinaloa.
El organismo universitario destacó que el homicidio ocurre en el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, donde afirmó una disminución en los índices delictivos.
“La realidad en las calles de Mazatlán nos muestra otra cosa: un mensaje de impunidad absoluta”, advirtió la universidad.
Asimismo, recordó que Sinaloa registra actualmente la tasa más alta de personas desaparecidas y no localizadas en el País, con 29.9 casos por cada 100 mil habitantes.
Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que en enero el promedio diario de homicidios fue de 3.42, equivalente a 106 asesinatos mensuales, y que desde 2024 la entidad ha mantenido cifras cercanas a los 100 homicidios al mes.
El PDH también contextualizó el caso en una serie de hechos recientes que han marcado a la entidad, como la desaparición de 10 mineros en Concordia, así como el asesinato de más de 100 menores de edad en los últimos diecisiete meses, además del atentado contra Elizabeth Montoya y Sergio Torres, integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.
“El crimen no solo arrebata una vida, sino que atenta contra el derecho a buscar, a la verdad y a la justicia”, sostuvo el Programa, al reiterar su solidaridad con la familia de Rubí Patricia y con sus compañeras y compañeros de búsqueda.
Finalmente, la instancia universitaria llamó a que la labor de quienes buscan a sus seres queridos no sea silenciada por la violencia y demandó al Estado asumir su responsabilidad en la protección de las personas buscadoras.
“Buscar a quien se ama no debe costar la vida”, concluyó.
Rubí Patricia Gómez Tagle fue una madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán, Sinaloa. Buscaba a su hijo Édgar Daniel desde mayo de 2025.
El pasado viernes 27 de febrero fue localizada sin vida en el interior de una vivienda, asesinada con un arma blanca.
Su asesinato la convirtió en la primera persona buscadora asesinada en 2026, en un contexto marcado por altos índices de violencia y desapariciones en la entidad.