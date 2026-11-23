La Universidad Iberoamericana presentó el Sistema de Indicadores sobre la Violencia Letal en México (SIVILET), una plataforma desarrollada por su Programa de Seguridad Ciudadana que integra distintas manifestaciones de violencia para ofrecer una perspectiva más amplia sobre las dinámicas de violencia letal que ocurren en el País.

El instrumento, cuya autoría corresponde a la doctora Carolina Jasso, permite analizar de manera conjunta indicadores como homicidios, desapariciones y fosas clandestinas, con el propósito de identificar relaciones entre distintas expresiones de violencia y comprender sus comportamientos en los territorios.

Durante la presentación, la doctora Marisol Ochoa, investigadora invitada, destacó que uno de los principales aportes de SIVILET es que no se limita a presentar cifras, sino que permite analizar el contexto y las variables que intervienen en las manifestaciones de violencia.

“Siempre hay un dato, pero hay una geometría, hay una historia del dato. Y más allá de la historia del dato hay toda una suerte de entorno que circunscribe esa historia”, expresó.

Ochoa señaló que las mediciones convencionales suelen reducir el análisis a indicadores aislados, como el número de homicidios, lo que puede dejar fuera otras expresiones de violencia que ocurren simultáneamente en un mismo territorio.

Como ejemplo, planteó que existen territorios donde los homicidios pueden registrar cifras bajas, pero presentar niveles elevados de otras violencias, como desapariciones o feminicidios.

“Nos hemos acostumbrado a contar una historia muy monocontextual y al mismo tiempo contar si vamos bien o vamos mal, no nos dice mucho sobre qué nos está sucediendo”, expuso.

La investigadora consideró que el cruce de información que propone la plataforma permite identificar las relaciones entre las dinámicas criminales, los actores que intervienen y las formas en que las instituciones responden a los problemas de seguridad.

También planteó que el análisis debe ir más allá de buscar las causas de la violencia y comenzar a identificar dónde se encuentra el conflicto, cómo se manifiesta y de qué manera cambia en cada región.

“Una cosa es pensar necesidades para poder explicar lo que nos pasa. Esa es una pregunta, creo que unidireccional, pero lo que nos permite la herramienta de SIVILET es pensar otro tipo de pregunta, que es dónde está el conflicto, no la causa”, sostuvo.

Ochoa agregó que las expresiones de violencia no son estáticas, sino que se reorganizan y adquieren características distintas dependiendo de las condiciones de cada territorio.

En ese sentido, mencionó que el análisis territorial puede contribuir a estudiar fenómenos como el reclutamiento infantil, los enfrentamientos entre grupos criminales, el robo al transporte de carga, las desapariciones y los desplazamientos, a partir de variables que permitan identificar sus diferencias regionales.

La investigadora señaló que SIVILET también puede ayudar a identificar puntos ciegos en las estrategias de seguridad, particularmente cuando la disminución de un indicador se interpreta como una reducción generalizada de la violencia.

“Si una cosa sube es que no está bajando. Eso no quiere decir que un indicador pueda resolver de alguna u otra manera mediante una estrategia todas las respuestas en materia de seguridad”, expresó.

La presentación contó también con la participación de Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, en torno a esta herramienta de análisis de la violencia letal en México.