Identifican a las personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico; dos menores

El Gobierno Federal identificó a las 13 personas que murieron, entre ellas dos menores de edad, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca. La Administración Federal confirmó que se brindará asistencia económica inmediata a los familiares de las víctimas y a los ciudadanos que resultaron heridos durante el siniestro ferroviario.

Entre las personas fallecidas se encuentran Elena Solorza Cruz, de seis años; María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años; Bersain Cruz López, de 65 años; María Concepción Barbosa Acevedo, de 65 años; Israel Enrique Gallegos Soto, de 60 años; Inés Alvarado Rojas, de 57 años y Amada Rasgado Lázaro, de 70 años.

El listado oficial de las víctimas se completa con Patricia Medina Pérez, de 49 años; Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años; María Luisa Pasaron González, de 66 años; Raúl López Cruz, de 67 años; Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años y Honoria Medina Pérez, de 56 años. Los cuerpos fueron identificados plenamente por las autoridades competentes tras las labores de rescate en la zona del accidente.

Respecto a las medidas de apoyo, el Gobierno de México anunció la entrega de un recurso extraordinario de 30 mil pesos por persona. Este beneficio económico se otorgará de manera inmediata tanto a los deudos de los fallecidos como a las personas que sufrieron lesiones durante el percance registrado el domingo 28 de diciembre de 2025.

Según la información proporcionada por la institución federal, este apoyo busca atender las necesidades urgentes derivadas de la tragedia. Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el descarrilamiento de la unidad ferroviaria en el estado de Oaxaca.