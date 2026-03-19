Identifican en Estados Unidos a supuesto sucesor de ‘El Mencho’ en el Cártel de Jalisco Nueva Generación

Juan Carlos Valencia González asumió el control del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según informaron funcionarios mexicanos y estadounidenses al diario The Wall Street Journal.

Valencia González es hijo de Armando Valencia Cornelio, “Maradona”, ex jefe del extinto Cártel de Milenio que en 2020 cumplió una condena de 17 años de prisión en Estados Unidos, y de Rosalinda González Valencia, quien contrajo matrimonio con “El Mencho”.

Al haber nacido en Santa Ana, California, hace 41 años, Valencia González posee nacionalidad estadounidense, condición que complica considerablemente las labores de vigilancia e inteligencia de las autoridades de ese país respecto a su persona.

Según el WSJ, las normas aplicables a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero exigen la aprobación de la Fiscalía General de Estados Unidos y la autorización de un tribunal secreto de inteligencia extranjera, que debe ser convencido de que el objetivo actúa como agente de una potencia extranjera o de un grupo terrorista.

Esta situación también plantea la interrogante de si el Gobierno de Donald Trump podría matar a un ciudadano estadounidense en el extranjero si se le considera una amenaza para ese País.

“¿Puede el Gobierno matar a un ciudadano estadounidense en el extranjero o incluso en su propio País sin juicio previo si se le considera una amenaza para Estados Unidos?”, cuestionó Steven Cash, ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y ex asesor principal del subsecretario de Inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional durante la Presidencia de Joe Biden.

Sobre Valencia González, pesa una recompensa de 5 millones de dólares para quien proporcione información que conduzca a su detención.

Según el reportaje del WSJ, y conforme a un reciente informe de la Fiscalía General de la República, el nuevo líder del CJNG habría optado, por el momento, por moderar su perfil extremadamente violento con el fin de evitar convertirse en objetivo prioritario de las autoridades estadounidenses.

Esa decisión explicaría, según el diario, por qué no se materializó la esperada represalia del CJNG mediante bloqueos masivos, similares a los que se registraron en distintos puntos del territorio nacional horas después del operativo realizado en febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, donde murió “El Mencho”.

Una persona familiarizada con la dinámica interna del grupo criminal señaló a Valencia González como el responsable de haber contenido, hasta ahora, la oposición de al menos dos lugartenientes de alto rango, entre ellos Audias Flores, “El Jardinero”.

El WSJ también reveló que funcionarios mexicanos son conscientes de que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un punto de no retorno tras las consecuencias del operativo en el que, a petición del Gobierno de México, se utilizó un dron Predator de la CIA para localizar con precisión a “El Mencho” en Tapalpa.

“Nos hemos embarcado en esta ruta y no hay vuelta atrás. De lo contrario, nos matarán a todos”, declaró un funcionario mexicano citado por el diario sin revelar su identidad.

Tapalpa es un Pueblo Mágico ubicado a 140 kilómetros de Guadalajara, Jalisco, donde, según testimonios de pobladores recabados por el WSJ, la presencia de camionetas de lujo, hombres armados y la interrupción del servicio de internet eran señales recurrentes de que “El Mencho” se encontraba en la zona.