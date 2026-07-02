$!Identifican los restos de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero oaxaqueño desaparecido en Concordia

La familia del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez identificó de manera directa sus restos en el Centro Médico Forense Federal, tras permanecer desaparecido desde el 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa.

La identificación se realizó en una diligencia en la que parientes de la víctima estuvieron acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

Osorio Sánchez, de 26 años de edad y originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, desapareció aproximadamente a las 7:30 horas en una parada de autobuses ubicada en la carretera Villa Fuente Durango-Concordia.

El hecho ocurrió de manera simultánea a la desaparición de 10 trabajadores de las empresas CICAR S. A. de C. V. y la minera canadiense Vizsla Silver Corp en la misma demarcación.

El egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco laboraba en Sinaloa desde junio de 2025 como supervisor de túneles en la autopista a Durango, asignado por la empresa CICAR.



Proceso de localización y peritajes

El 3 de febrero de 2026, autoridades ministeriales localizaron restos humanos en dos fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia. El cuerpo del ingeniero civil fue registrado como el indicio “C” dentro de la fosa número dos.

La Fiscalía General de la República citó el 2 de abril de 2026 a Socorro Osorio Sánchez, madre de la víctima, para notificarle los resultados de los estudios periciales en medicina forense, odontología, antropología física, criminalística y genética.

Ante el desacuerdo de los familiares con la suficiencia de los análisis, se solicitó una segunda opinión a la Comisión Nacional de Búsqueda, que derivó en la identificación final del 1 de julio.

Por este caso, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la Acción Urgente No. 2220/2026 el 2 de febrero, y el 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar MC-198.26.