$!Identifican los restos de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero oaxaqueño desaparecido en Concordia

La familia del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez identificó de manera directa sus restos en el Centro Médico Forense Federal, tras permanecer desaparecido desde el 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa.
La identificación se realizó en una diligencia en la que parientes de la víctima estuvieron acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
Osorio Sánchez, de 26 años de edad y originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, desapareció aproximadamente a las 7:30 horas en una parada de autobuses ubicada en la carretera Villa Fuente Durango-Concordia.
El hecho ocurrió de manera simultánea a la desaparición de 10 trabajadores de las empresas CICAR S. A. de C. V. y la minera canadiense Vizsla Silver Corp en la misma demarcación.
El egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco laboraba en Sinaloa desde junio de 2025 como supervisor de túneles en la autopista a Durango, asignado por la empresa CICAR.
Proceso de localización y peritajes
El 3 de febrero de 2026, autoridades ministeriales localizaron restos humanos en dos fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia. El cuerpo del ingeniero civil fue registrado como el indicio “C” dentro de la fosa número dos.
La Fiscalía General de la República citó el 2 de abril de 2026 a Socorro Osorio Sánchez, madre de la víctima, para notificarle los resultados de los estudios periciales en medicina forense, odontología, antropología física, criminalística y genética.
Ante el desacuerdo de los familiares con la suficiencia de los análisis, se solicitó una segunda opinión a la Comisión Nacional de Búsqueda, que derivó en la identificación final del 1 de julio.
Por este caso, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la Acción Urgente No. 2220/2026 el 2 de febrero, y el 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar MC-198.26.
Traslado y pronunciamiento
Los familiares aceptaron la entrega del cuerpo para iniciar los trámites de traslado a Oaxaca. Las actividades funerarias iniciarán el 4 de julio a las 20:00 horas en el ejido Ojo de Agua, en Tlaxiaco, y el sepelio se realizará el 5 de julio en el panteón municipal del Barrio San Pedro, bajo las costumbres locales.
Mediante un comunicado conjunto, la familia Osorio Sánchez y el Cedhapi fijaron su postura ante los hechos y pidieron que “se garantice una investigación exhaustiva y transparente sobre la desaparición y muerte del ingeniero Pablo Osorio Sánchez”.
Asimismo, exigieron que “se investigue y sancione a los responsables materiales e intelectuales de las fosas clandestinas encontradas en El Verde, Concordia Sinaloa y en otros estados de la República Mexicana”.
El pronunciamiento concluye con el llamado a que se cumplan las acciones urgentes emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y las Medidas Cautelares, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fosas clandestinas en El Verde
El sitio donde fueron hallados los restos de Osorio Sánchez forman parte de una zona donde, a inicios de febrero, autoridades localizaron varias fosas clandestinas.
El 9 de febrero se reportó el hallazgo de una segunda fosa en las inmediaciones del poblado de El Verde. Días antes, el 3 de febrero, se había localizado una primera a unos tres kilómetros al sur, en la que se encontraron cuerpos y restos humanos, algunos de ellos correspondientes a mineros desaparecidos el mismo 23 de enero.
De acuerdo con esa información, cinco de las víctimas habían sido identificadas, y las autoridades federales establecieron contacto con sus familiares para la entrega de los cuerpos en sus estados de origen.
Los trabajadores pertenecían a la firma canadiense Vizsla Silver y habrían sido secuestrados por un grupo armado en un campamento ubicado en el poblado de Pánuco.