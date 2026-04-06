Identifican restos del noveno minero desaparecido en Sinaloa; uno sigue sin localizar

La empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó el 6 de abril de 2026 la identificación de los restos de Miguel Tapia Rayón, quien se convirtió en el noveno trabajador localizado sin vida de los diez empleados secuestrados por un grupo criminal en enero pasado en el municipio Concordia, en Sinaloa.

En un comunicado, la compañía precisó que la identificación se realizó en coordinación con las autoridades, y que únicamente resta conocer el paradero de Antonio Esparza, el único colaborador que permanece desaparecido. “Con esta actualización, nueve de los diez colegas que se encontraban desaparecidos han sido localizados sin vida y un colaborador permanece desaparecido. La compañía mantiene comunicación cercana y permanente con su familia, al tiempo que continúa colaborando con las autoridades”, se indicó en el texto.

A inicios del mismo mes y año, Vizsla Silver había informado sobre la identificación de otro trabajador: Saúl Alberto Ochoa Pérez. Con el hallazgo de Tapia Rayón, la lista de mineros encontrados muertos incluye también a Ignacio Javier Vargas, Javier Valdez, Ignacio Salazar, José Castañeda, Jesús Antonio de la O Valdez, José Ángel Hernández y Antonio Jiménez.

La privación de la libertad masiva ocurrió cuando los diez trabajadores se encontraban en su residencia de descanso en Concordia. En febrero pasado, el Gobierno Federal sostuvo que los mineros fueron privados de su libertad luego de que sicarios de la facción conocida como “Los Chapitos” los confundieron con integrantes del grupo rival denominado “Los Mayos”. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, explicó en su momento que las primeras detenciones realizadas por el Ejército Mexicano apuntaban en esa dirección. “Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, declaró García Harfuch, quien añadió que los detenidos pertenecían a la célula de “Los Chapitos”.

No obstante, esa versión fue cuestionada por excolaboradores y trabajadores actuales de la empresa, quienes aseguraron que Vizsla Silver era objeto de extorsión por parte del grupo criminal y que, tras negarse a cubrir los pagos exigidos, los delincuentes decidieron secuestrar a los empleados. Roberto Hernández, dirigente de la Sección 17 del Sindicato Minero de Taxco, confirmó que su organización tuvo conocimiento de que los criminales solicitaron dinero a la empresa como condición para liberar a los trabajadores, pero que la compañía no pagó el rescate.

La tragedia pone en relieve la situación de inseguridad que enfrenta el sector minero en Sinaloa, donde la disputa entre facciones del crimen organizado ha generado una escalada de violencia con consecuencias directas sobre trabajadores y empresas de la industria extractiva. Las investigaciones continúan abiertas mientras las autoridades buscan dar con el paradero de Esparza.