El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado para que las investigaciones relacionadas con Guadalupe Taddei no afecten al Instituto Nacional Electoral ni entorpezcan las tareas de organización, capacitación y logística de los comicios del 6 de junio de 2027, a fin de garantizar el derecho de las y los mexicanos a votar.

Señaló que, conforme al debido proceso, se deben deslindar responsabilidades y sancionar los posibles actos de corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictuosa u otros delitos en los que hayan incurrido la expresidenta del INE, funcionarios o proveedores del instituto.

Además, dijo, se tiene que realizar una auditoría a procedimientos, manuales de organización y lineamientos para la adquisición, compras, licitaciones y adjudicaciones de material electoral, que definieron el ex presidente Lorenzo Córdova Vianello; el entonces consejero Ciro Murayama Rendón; y el ex secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina.

Ellos, señaló Ignacio Mier, diseñaron un esquema administrativo con estándares para, supuestamente, garantizar la credibilidad y la certeza de las elecciones, pero que en realidad eran “trajes a la medida para un grupo de tres o cuatro empresas, en las que nadie podía participar”, para los procesos de licitación y adjudicación.

“Siempre le iban poniendo, en cada una de las adjudicaciones y licitaciones, un candado para que quedara siempre el traje a la medida de los proveedores, algunos desde hace 22 años”, expresó.

“Afloró algo que ha existido en los últimos 22 años en el Instituto Nacional Electoral... Que se juzgue a ella y a todos los que intervinieron conforme a la ley y que se apliquen las sanciones que la propia ley señala”, pero que también se revisen los procedimientos para adquirir material electoral.

El coordinador de Morena en el Senado reconoció que las instancias del INE encargadas de la capacitación y organización de las elecciones “han trabajado de manera formidable”.

Asimismo, reiteró su llamado a la ciudadanía, en particular a los partidos políticos, para que protejan al Instituto Nacional Electoral y distingan las investigaciones relacionadas con Guadalupe Taddei de las tareas de organización, capacitación y logística de las elecciones del 6 de junio de 2027.