MÉXICO._ Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía (SE) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y líder del equipo mexicano para la negociación del T-MEC, advirtió una “persecución política” en su contra.

Ello luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó, este viernes que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), obtuvo que el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, vinculara a proceso al ex funcionario federal.

Guajardo Villarreal indicó en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en W Radio, que prefiere que la investigación de su caso esté en manos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que en el de la FGR. Además, negó que exista una orden de aprehensión en su contra.

“Yo estoy más tranquilo porque hoy es un proceso en los tribunales de México, y mi confianza al judicial es total, yo prefiero que esté en manos del judicial que en manos de la Fiscalía”, dijo en entrevista radiofónica para el programa ‘Así las Cosas’.

Guajardo Villarreal explicó que la Administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió investigarlo en relación a la compra de la planta “chatarra” Agronitrogenados, que tenía 14 años sin operar, pero que Petróleos Mexicanos (Pemex) -cuando su director general era Emilio Ricardo Lozoya Austin- compró a a Altos Hornos de México (AHMSA), por 264 millones de dólares.

Según el ex funcionario federal, en dicha investigación se le realizaron cinco observaciones, a las cuales respondió. Sin embargo, aseguró que la FGR no aceptó sus argumentos, tanto en la observación respecto a un depósito por 300 mil dólares, así como en la adquisición de una pintura.

“Me están acusando por un enriquecimiento ilícito de 9 millones [no dijo si de pesos o dólares]. Cada uno de esos temas tiene una respuesta específica”, aseveró Guajardo Villarreal, quien afirmó, además, que se trata de una persecución política en su contra por formar parte de la oposición.

“Tengo una imagen pública de honorabilidad y simplemente considero que esto es una persecución política, porque incluso tuvo la osadía la Fiscalía que me impidiera mi toma de protesta en la Cámara de Diputados [prevista para el próximo 29 de agosto]”, declaró el ex funcionario federal.

Guajardo Villarreal apuntó que los argumentos y las explicaciones las presentará ante el PJF.

“Cada una de las cosas que están utilizando tiene perfecta explicación y bajo ninguna circunstancia corresponde a un comportamiento ilícito”, insistió.

En otra declaración, para la periodista Azucena Uresti Mireles, de Telediario, Guajardo Villarreal advirtió que “no van a destruir” su prestigio”, además de que señaló está consciente de las investigaciones y el proceso en su contra.

Asimismo, el ex funcionario federal reveló que la Fiscalía General de la República había solicitado medidas cautelares en su contra, como que debía acudir a firmar una vez por mes y que un juez debería aprobar sus viajes al extranjero.

Sin embargo, Guajardo Villarreal comentó que la FGR también pretendía suspenderlo de su cargo como servidor público, con lo que no estuvo de acuerdo, ya que recordó que como diputado electo no ha tomado protesta en el Congreso de la Unión, por lo que el organismo de justicia se encontraba “fuera del lugar”.

“No tengo el cargo, no lo puedo perder, es un poder distinto. Independientemente de ello, lo más importante es mi prestigio, tengo una carrera de 40 años en el servicio público, para mí lo más valioso es el prestigio. No van a destruir mi prestigio con estas cosas”, afirmó el ex funcionario federal.

PRI LE DA SU “TOTAL” RESPALDO A ILDEFONSO GUAJARDO

“Ayer nos informó el Diputado Federal Electo @ildefonsogv, que ha sido vinculado a proceso, pero que el Juez no vio necesidad de aplicar medidas privativas. Seguirá su proceso en libertad”, escribió Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Confiamos que aclarará a plenitud cualquier duda de la @FGRMexico y que el Juez lo absolverá. Esperamos que todo se resuelva favorablemente, y que en agosto ingrese a la @Mx_Diputados exonerado y sin presiones”, insistió el ex gobernador de Campeche, en su cuenta de la red social Twitter.

“En vez de utilizar a las instituciones para intentar intimidar a la oposición, el Gobierno de Morena debería esclarecer la evidente corrupción y delincuencia electoral al interior de Morena y del Gobierno Federal. Mi respaldo total a @ildefonsogv ante este nuevo embate de Estado”, tuiteó Moreno Cárdenas.