Importación de ganado ya no se hará por Mazatlán, anuncia Sheinbaum; buscan más reforzar controles sanitarios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México restringió el ingreso de ganado proveniente de Centroamérica y el mismo sólo entraría por Puerto Chiapas. También reveló que antes los animales llegaban hasta Mazatlán, Sinaloa.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que se incrementaron los filtros en carreteras, por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y que ya se suspendió el ingreso por puertos del norte

Sin embargo, no hizo referencia a la advertencia hecha el 15 de agosto por Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien indicó que el Gobierno de Estados Unidos no reabriría la frontera con México para las importaciones de ganado, hasta que la plaga del gusano barrenador no se hubiera desplazado más al sur del territorio mexicano.

”Hay importación de ganado de Centroamérica a México, a veces es difícil controlar el paso del ganado que viene de Centroamérica hacia nuestro País. Hay ahora se incrementaron los filtros en todas las carreteras por parte de Senasica, para que se esté revisando todo el ganado, ha avanzado mucho, y también visitas que se hacen a los lugares de producción de ganado para que si encuentran algún ejemplar con esta característica pues pueda ser tratado previamente”, comentó Sheinbaum Pardo.

”Se vio un esquema en donde la importación se diera a través de puertos para que fuera más controlada. Ya la suspendimos en los puertos del norte, se está viendo la posibilidad que llegaran a Puerto Chiapas, por ejemplo, para que fuera directo y ahí tuviera más control y hubiera las revisiones necesarias, esa es una de las opciones”, agregó.

”Entonces ya suspendimos la autorización que se les había dado para llegar a Mazatlán, estaba tirando a Mazatlán. Entonces ya eso se suspendió tienen que ir necesariamente al sur porque justamente cualquier situación que pudiera presentarse pues llegaría a infectar al ganado del norte, que es lo que no se quiere y que hasta ahora pues no ha habido ningún problema. Entonces se limitó nada más al puerto del sur, está en esa circunstancia”, destacó.

Señaló que al estar en territorio chiapaneco cerca de la frontera con Guatemala, habría una mayor regulación del ganado.

”Puerto Chiapas que está prácticamente pegado a la frontera con Guatemala, y entonces ahí pues hay mucho más control”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que buscarían establecer un esquema de producción de carne en el País, en lugar de que hubiera exportación.

”Y ahora lo que vamos a anunciar ahora que vaya a Sonora, Coahuila y Durango, después lo vamos a hacer en Chihuahua y en Tamaulipas, es un esquema de producción de carne para nuestro país que es parte del Plan México, de que en vez de que haya ganado de exportación pues que se produzca aquí con todos los mecanismos de sanidad necesarios”, afirmó.

”Entonces, ese es, ya tenemos ese plan, ya tenemos ese proyecto, ya hay recursos definidos y me esperaría pues a presentarlo allá en esos estados, porque me comprometí con los gobernadores y los ganaderos de esos estados que lo íbamos a anunciar allá”, finalizó Sheinbaum Pardo.