Imprudente, no enviar representantes a investidura de Daniel Ortega en Nicaragua, recula AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que sería “una imprudencia” que no se envíe a ningún representante del Gobierno de México a la investidura de José Daniel Ortega Saavedra, para un quinto mandato en Nicaragua.

El mandatario apuntó que su Administración sí enviará representantes a dicho acto, que se llevará a cabo este mismo día, debido a que se tienen buenas relaciones con todos los Gobiernos. El político tabasqueño informó que será Ramiro Ayala Muñiz, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua, quien asistirá a la investidura de Ortega Saavedra.

“Todavía no se decide, ¿cuándo es la toma de posesión? ¿Hoy? No sabía. Vamos a ver si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, y no queremos ser imprudentes”, indicó, en primera instancia, el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Sí [sería una imprudencia], porque no queremos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia. No es el Gobierno pasado que por quedar bien con otros Gobiernos expulsó al embajador de Corea del Norte, por qué tenemos nosotros que actuar así si México es un país libre y soberano”, puntualizó.

“Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la embajada de México en Nicaragua, es que, de una vez lo voy a decir, él es el encargado de negocios, porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Nicaragua”, indicó López Obrador, en una segunda intervención.

“Vamos a ver si da tiempo de que llegue porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Sí van a ir representantes, ahorita vamos a ver”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.