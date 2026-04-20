Impulsa Sheinbaum cooperación científica

Durante su segunda jornada en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, la Presidenta Claudia Sheinbaum, visitó el Centro Nacional de Supercomputación, donde de acuerdo con medios locales recorrió, junto a autoridades españolas y al cantautor Joan Manuel Serrat, las instalaciones del proyecto Coatlicue, que tiene la finalidad de reforzar la cooperación científica México-España en supercómputo e inteligencia artificial.
“Con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos confirmado los lazos profundos e históricos entre Cataluña y México. En el Centro Nacional de Supercomputación, hemos abogado por la importancia de la ciencia, porque ofrece soluciones a muchos de los retos que enfrentamos. Colaboraremos para poner la tecnología al servicio de todas las personas”, compartió en su cuenta de X, Salvador Illa Roca, presidente de la Generalidad de Cataluña.
El propio centro compartió en sus redes sociales el registro de la visita. Señaló que en el encuentro los directores de este espacio destacaron la importancia de la inteligencia artificial y la supercomputación para el desarrollo de la ciencia y la creación de riqueza.
“Junto a personal investigador mexicano, han presentado proyectos de colaboración como el Simulacro Nacional de Terremoto de México, o el diseño de procesadores, la calidad del aire y la energía. México y el BSC mantienen una amplia trayectoria de cooperación que se consolida con la creación del Centro de Supercómputo de México”, agregó la institución en su publicación.
En este mismo contexto de actividades en Barcelona, se dio también el encuentro con el cantautor catalán Joan Manuel Serrat.
“Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia”, compartió en su cuenta de X este domingo la Presidenta de México, junto con una foto donde aparecen tomados de las manos..
“Fantástico, un lugar muy bello México; hacer política es algo muy difícil, pero de eso se trata, y hacerla lo mejor posible”, apuntó el músico al ser cuestionado sobre su opinión respecto al trabajo de la mandataria por medios de comunicación que lo esperaban a su llegada.
Joan Manuel Serrat es un músico, cantante y compositor originario de España, y se le considera una de las figuras más importantes de la música popular en lengua española y catalana. Su estilo ha sido influenciado por la poesía de Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Pablo Neruda, entre otros.
“Es una mujer a la que admiro, respeto profundamente, es una científica, una mujer preparada, con cargos públicos anteriormente, ha gobernado anteriormente, por lo que en su proyecto de futuro sabe lo que tiene que hacer y esperemos que pueda llevarlo a cabo con la fuerza y colaboración de todos los mexicanos”, añadió Serrat al salir del encuentro.
La Presidenta Sheinbaum regresó a México la noche del domingo.