Impulsa Sheinbaum cooperación científica

Durante su segunda jornada en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, la Presidenta Claudia Sheinbaum, visitó el Centro Nacional de Supercomputación, donde de acuerdo con medios locales recorrió, junto a autoridades españolas y al cantautor Joan Manuel Serrat, las instalaciones del proyecto Coatlicue, que tiene la finalidad de reforzar la cooperación científica México-España en supercómputo e inteligencia artificial.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos confirmado los lazos profundos e históricos entre Cataluña y México. En el Centro Nacional de Supercomputación, hemos abogado por la importancia de la ciencia, porque ofrece soluciones a muchos de los retos que enfrentamos. Colaboraremos para poner la tecnología al servicio de todas las personas”, compartió en su cuenta de X, Salvador Illa Roca, presidente de la Generalidad de Cataluña.

El propio centro compartió en sus redes sociales el registro de la visita. Señaló que en el encuentro los directores de este espacio destacaron la importancia de la inteligencia artificial y la supercomputación para el desarrollo de la ciencia y la creación de riqueza.

“Junto a personal investigador mexicano, han presentado proyectos de colaboración como el Simulacro Nacional de Terremoto de México, o el diseño de procesadores, la calidad del aire y la energía. México y el BSC mantienen una amplia trayectoria de cooperación que se consolida con la creación del Centro de Supercómputo de México”, agregó la institución en su publicación.