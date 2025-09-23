Impulsan iniciativa de empleo y capacitación a familias de desaparecidos

MÉXICO._ En México hay más de 125 mil personas desaparecidas, lo que representa una de las crisis de derechos humanos más graves del país, afirmó la Senadora mazatleca, Paloma Sánchez Ramos.

De acuerdo con un comunicado, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional advirtió que esta situación constituye una de las crisis más graves de derechos humanos en el País.

Señaló que el Estado, frente a la magnitud del problema, con frecuencia da la espalda a las víctimas al no ofrecer respuestas ni garantizar justicia.

Subrayó que, cuando el Estado abandona, lo mínimo que debe hacerse es no dejar solas a las familias.

Ante este panorama, Sánchez Ramos presentó una iniciativa para garantizar oportunidades laborales y apoyo económico a las familias de personas desaparecidas.

La propuesta plantea reconocer como un derecho el acceso a empleo digno, programas de capacitación laboral y una inserción efectiva en el mercado.

Asimismo, busca priorizar la formación en competencias digitales, habilidades blandas y oficios tradicionales adecuados a la economía local.

De igual forma, la iniciativa propone establecer incentivos fiscales y económicos para las empresas que contraten a víctimas de violencia o delitos graves, así como a familiares de personas desaparecidas.

La legisladora subrayó que se trata de un llamado a la acción y de un compromiso con la justicia social.

“El verdadero camino hacia la reparación inicia cuando se otorgan oportunidades, se ofrece acompañamiento y se brinda apoyo a quienes enfrentan la pérdida más irreparable”, sostuvo.