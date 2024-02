Angélica Sánchez Hernández, ex Jueza de Control adscrita al Distrito de Cosamaloapan, fue imputada por segunda vez, por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias -por los cuales llevaba su proceso en libertad provisional-, según informó la Fiscalía General de Veracruz.

Tras más de cuatro horas, concluyó la audiencia ante el Juzgado de Control y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, en la cual Sánchez Hernández fue imputada por los mismos delitos, por los cuales, en junio de 2023, fue vinculada y encarcelada.

La continuación de audiencia, en la cual se resolverá la vinculación a proceso de la ex jueza, se realizará a partir de las 09:00 horas, del lunes 12 de febrero, según informó el abogado defensor de la ahora aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado, Ricardo Aguilar Rodríguez.

El litigante comentó que las medidas cautelares determinadas por el juez de Control fueron la presentación periódica cada mes, no salir del País y una garantía económica.

La imputación contra Sánchez Hernández ocurrió un día después del anuncio de su candidatura al Senado de la República, en la misma fórmula que Dante Delgado Morales, hijo del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

Ese mismo día, el 6 de febrero, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que el partido Movimiento Ciudadano postulaba a “narcocandidatos” o personas que presuntamente tenían vínculos con el crimen organizado.

Puso como ejemplos, entre otros, el caso de la ex jueza Sánchez Hernández, aspirante a candidata al Senado en Veracruz, así como de José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

“¿Yo qué culpa tengo?, ¿nosotros qué culpa tenemos de que exista un partido que recoge puro presunto delincuente? Es la verdad y tengo pruebas, y se las voy a decir”, señaló el Gobernador de Veracruz, en conferencia de prensa, en la cual también acusó que la “señora Angélica, quien ya no es jueza”, quería utilizar el argumento de que era perseguida.

“Yo creo que aquí hay una estrategia política de la señora, con todo respeto, de hacerse pasar por presunta candidata, cuando lo que realmente es presunta delincuente, y el partido que la cobije, allá él, no es la primera vez que lo hace este partido; postuló a un presunto delincuente a la Alcaldía de Misantla y hoy está prófugo de la justicia, se peló, ¿pero quién lo defendió? Los dirigentes de ese partido. No sé si pueda decir lo del partido porque ya ven que ahora está muy bueno, fosfo fosfo”, insistió García Jiménez, quien también negó que la audiencia contra la ex jueza fuera por su postulación electoral.

“Falso, el Gobierno del Estado no vigila, nosotros qué, ni sabía dónde andaba y qué hace, de pronto salió públicamente al lado de otro presunto delincuente [Del Río Virgen], porque no lo han absuelto, para que después no vayan a decir: ‘Ay, es otro perseguido político, pobrecito’. No, señor, no lo ha absuelto la justicia. Que haya logrado echar abajo la medida cautelar no implica que haya terminado su asunto, concluido jurídicamente no está, entonces es esta estrategia politiquera”, finalizó.

El mismo día, la ex Jueza señaló que la Fiscalía General del Estado buscaba imputarle los mismos delitos por los que ya había estado presa.

Afirmó que si la encarcelaban de nuevo, sería por el odio que le tenía el Gobernador de Veracruz, de quien, dijo, no sabía nada de leyes y se rodeó de colaboradores corruptos e ignorantes.

En una entrevista a su llegada a los juzgados, la precandidata de Movimiento Ciudadano al Senado, señaló que el Gobernador buscaba confundir a la opinión pública, al referirse a ella como delincuente, violando así sus derechos fundamentales y políticos. Anticipó que solicitaría seguridad al Instituto Nacional Electoral, para poder hacer campaña.

“Quiero decir que el amparo indirecto promovido por mis abogados contra la vinculación a proceso en la que se analiza el fondo del asunto, no hay resolución, pues el señor Cuitláhuac confunde que lo resuelto por un tribunal colegiado, fue sobre la violación a la suspensión y ningún tribunal federal ha analizado la existencia de los delitos que se me imputaron”, agregó Sánchez Hernández.

“En este sentido con sus declaraciones insistentes en llamarme delincuente, viola flagrantemente mis derechos fundamentales y ahora políticos, pues la Constitución establece que todo imputado tiene a su favor la presunción de inocencia, por lo tanto, lo correcto es decir que soy una presunta inocente”, enfatizó.

La jueza fue detenida por dejar en libertad a Itiel “N”, “El Compa Playa”, un presunto delincuente de “muy alto nivel”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, mismo que fue detenido y vinculado a proceso, pero al cual Sánchez Hernández le otorgó un amparo para repetir el acto de vinculación a proceso.

Si bien la jueza ordenó la libertad de “El Compa Playa”, dicha resolución la dictó en acatamiento a una sentencia de amparo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río.