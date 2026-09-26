IMSS admite entrega de dos bebés a familias equivocadas en Mexicali

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que personal del Hospital de Gineco Pediatría No. 31, en Mexicali, Baja California, entregó por error a dos recién nacidas a familias que no les correspondían, tras el incumplimiento de los protocolos de identificación y resguardo.

El organismo reconoció la equivocación mediante una tarjeta informativa y ofreció una disculpa a ambas familias por lo que calificó como un “grave error”. “El Instituto asume la responsabilidad de atenderlas”, afirmó.

Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, acudió al lugar para aplicar el protocolo de atención institucional. “A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error. También por no haberles informado desde el primer momento en el que surgió la duda”, externó.

La institución desplegó un equipo del nivel central para brindar acompañamiento integral en las materias psicológica, médica y jurídica a los núcleos familiares afectados. Asimismo, entabló coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal de Baja California para la supervisión del caso.

Respecto a las indagatorias internas, el Seguro Social se comprometió a revisar la totalidad de los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal, así como a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Sobre la ruta de restitución de las menores, Paredes Orozco indicó que “cada decisión se tomará con ellas a su ritmo y pensando siempre en el bienestar de las bebés”. El instituto mantendrá en reserva la identidad y los datos personales de las familias involucradas conforme al principio del interés superior de la niñez.

El incidente se registró mientras el IMSS mantiene bajo indagatoria el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, Durango.

En ese caso, la dirección general encabezada por Zoé Alejandro Robledo Aburto sostuvo reuniones con los familiares para ofrecer disculpas institucionales y coordinar análisis de laboratorio enfocados en detectar la bacteria Klebsiella pneumoniae. La Fiscalía General de la República (FGR) desahoga las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas por los padres.