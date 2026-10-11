$!IMSS anuncia consulta a trabajadores para incremento salarial tras protestas

“En los últimos días, grupos de trabajadores y jubilados se han manifestado en distintas entidades del país. El IMSS respeta su derecho a expresar su inconformidad y hace un llamado a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, en especial para urgencias y ambulancias, así como para quienes tienen una cita o cirugía programada”.

“El IMSS respetará la decisión de los trabajadores. (...) El grupo inconforme planteó demandas como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores. Estos temas requieren cambios en la ley y no son decisiones que correspondan al Instituto”, señaló el instituto.

En un comunicado, el instituto aclaró que dicha consulta será revisada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, el próximo 14 de octubre, los trabajadores decidirán sobre el incremento en una consulta convocada por su sindicato, mediante voto libre, personal, directo y secreto.



Unidades médicas siguen en funcionamiento

El IMSS aseguró que sus unidades médicas y hospitales están en operación en todo el País, y que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados.

“El día de hoy, más de 400 mil trabajadoras y trabajadores registraron su asistencia y laboraron con normalidad.

Recordó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadoras y trabajadores inconformes, así como un trabajador jubilado.

“En esa mesa, el grupo expresó su rechazo al incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, compuesto por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, un incremento que está por encima de la inflación”, destacó.

Precisó que el Instituto y el sindicato trabajan de manera permanente, en un espacio dedicado a temas prioritarios, para atender los retos de la operación, como el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, la conservación y el mantenimiento de las instalaciones, el trato digno y la cobertura de plazas.

“Desde 2019, la plantilla del IMSS creció en 94 mil 631 trabajadores de base, al pasar de 360 mil 823 a 455 mil 454 trabajadoras y trabajadores; entre ellos, más de 27 mil médicos especialistas y 26 mil 777 enfermeras. En el mismo periodo, el incremento salarial promedio fue de 6.94% anual”, precisó.



Protestas de trabajadores del IMSS

Personal activo y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó el viernes movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del País y la Ciudad de México, en rechazo al acuerdo salarial para el periodo 2026-2027, negociado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como para exigir cambios en la dirigencia nacional del sindicato.

La protesta se organizó después de una reunión realizada el pasado jueves en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de la disidencia plantearon la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario. De acuerdo con las personas inconformes, la petición fue rechazada y la reunión terminó sin acuerdos, por lo que trasladaron sus demandas a las calles y algunos de los principales centros hospitalarios del Valle de México.

Eduardo Vinicio Martínez, jubilado y representante de trabajadores jubilados y pensionados, aseguró que en el encuentro participaron representantes de 37 secciones y que, ante la negativa a convocar al Congreso Extraordinario, las personas trabajadoras abandonaron la mesa. También señaló que Gobernación posteriormente invitó a retomar el diálogo, aunque la representación inconforme pidió que la reunión se realizara en el lugar de la movilización y frente a la base trabajadora.