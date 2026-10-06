IMSS destituye a su delegada en Durango tras muerte de 5 recién nacidos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la destitución de la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños, delegada en Durango, luego de la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1.

Rivera Leaños será sustituida por el doctor Saúl Nevárez Jiménez, a partir de este 6 de octubre. Se desempeñó como titular de la delegación del IMSS en Tlaxcala, desde julio de 2025.

El pasado 24 de septiembre, familiares de los cinco bebés que fallecieron en instalaciones del IMSS en Durango presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los hechos ocurridos en cada uno de los casos.

Autoridades federales y estatales realizan una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria para determinar qué ocurrió y si existe algún factor común entre los casos.

Quién es Saúl Nevárez Jiménez

Nevárez Jiménez, originario de Durango, suma 29 años de trayectoria en el instituto. Cuenta con un profundo conocimiento de la operación de los servicios de salud en la entidad, donde se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024. Asimismo, ocupó dicha jefatura en Baja California Sur, fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo y, desde julio de 2025, encabezó el OOAD del IMSS en Tlaxcala.

El nuevo titular es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, además de contar con una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

“Su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso”, informó el IMSS en un comunicado.

Por su parte, el doctor Salvador Gómez García fue designado titular del OOAD del IMSS en Tlaxcala, con efectos a partir de este 6 de octubre.

Es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y especialista en Epidemiología Aplicada por la UNAM, con 17 años en el IMSS. Desde 2022 ha sido jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en Nuevo León y, desde junio de 2025, en el Estado de México Poniente.