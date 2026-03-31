IMSS e Issste reportan abasto de medicinas del 97% en todas sus farmacias del país

Autoridades sanitarias informaron que el abasto de medicinas a nivel nacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se encuentra en alrededor del 97 por ciento.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que en el mes de marzo se alcanzó un 97.6 % en el surtimiento de recetas médicas; en febrero, el nivel se ubicó en 97.5 %, y en enero se registró un 96.8 por ciento.

En tanto, en los últimos seis meses se han surtido 371.2 millones de piezas de medicamentos en todos los niveles de atención, de acuerdo con datos oficiales presentados este martes.

“Estamos hablando de 371.2 millones de piezas de medicamentos surtidas en alguno de estos niveles de atención, contando todas las recetas. Como se puede ver, ha habido una mejoría, siempre enero es un poco más bajo, pero va aumentando”, señaló en conferencia.

Robledo insistió en que, “cuando alguno de los medicamentos de la receta es rechazado, porque no existe en ese momento”, los derechohabientes pueden acudir a alguno de los mil 95 módulos de Trato Digno, del IMSS y el Issste.

“Ahí están las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, ahora, agentes de Trato Digno están haciendo todo el tiempo gestiones para recetas o medicamentos que no hubiera en ese momento, para poderles dar una solución a los derechohabientes”, indicó.

“Ya sea en una entrega en un día distinto, incluso en algunas ocasiones en lugares como la Ciudad de México, Jalisco y Monterrey, se plantea a veces que pueda hacerse el surtimiento en alguna otra unidad, pero eso queremos pedirles: cuando hay alguna receta no surtida, acudir a estos módulos”.

Por su parte, el director del Issste, Martí Batres, destacó que las 766 farmacias del organismo reportan un abasto del 97 % en todo el país, de estas, 592 están entre el 95 y el 100 % y 174, entre el 90 y 94 por ciento.

“(Lo que) hemos hecho para ir mejorando el abasto de medicamentos (son) las reuniones con proveedores para alentarlos al cumplimiento; el envío de medicamentos faltantes en las farmacias donde detectamos que falta alguna clave”, mencionó en conferencia matutina.

“(Además de) la transferencia horizontal entre farmacias para que tengan los medicamentos correspondientes; las visitas sorpresa; la extensión del uso de la receta electrónica; este año vamos a universalizar la actualización del catálogo de medicamentos del Issste”.