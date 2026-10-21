IMSS eleva a 8% el incremento salarial de sus trabajadores

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó elevar de 6.8 a 8 por ciento el incremento salarial para los trabajadores del organismo, informó el director general Zoé Robledo Aburto, en un mensaje a medios en la Ciudad de México.

El ajuste se compone de 4 por ciento directo al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

La sesión del Consejo Técnico se realizó este miércoles, después de que la noche del 20 de octubre concluyera el diálogo entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

“Este incremento escucha a los trabajadores: en la consulta convocada por el Sindicato expresaron que la propuesta anterior no era suficiente, y la mejoramos. El acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo ha sido pieza clave en este proceso”, expresó Robledo Aburto.

Según el boletín 553/2026 del IMSS, el aumento de 4 por ciento al salario tabular se ubicó por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo del personal.

En 14 años es la segunda ocasión en que el salario tabular alcanza ese porcentaje; la anterior ocurrió en 2023.

El incremento global de 8 por ciento se ha registrado en tres ocasiones en 23 años, incluidas las negociaciones de 2024 y 2025.

El director general del IMSS sostuvo que la medida es financieramente viable y que deriva de eficiencias y economías aplicadas por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellas un ejercicio de austeridad en el gasto que no afecta la atención médica, mejores condiciones en los procesos de compra y contratación con acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la digitalización de procesos y mayores rendimientos financieros.

Añadió que el Instituto también recibió mayores ingresos por el récord de empleo formal, que en septiembre de 2026 alcanzó 22.9 millones de trabajadores asegurados.

Robledo Aburto adelantó que durante esa semana presentará ante el Consejo Técnico el Plan Integral de Compromisos: con los trabajadores, para los derechohabientes, elaborado a partir de un ejercicio de consulta en los hospitales del Instituto.

El plan contempla la basificación de 10 mil 939 trabajadores, entre ellos personal contratado durante la pandemia de Covid-19, principalmente enfermeras, médicos, camilleros, personal de higiene y limpieza, laboratoristas y técnicos de rayos X.

El documento también prevé la atención de pedidos emergentes desde los hospitales, la digitalización de la receta colectiva, la modernización de farmacias y almacenes, la dotación adicional de equipo médico básico como baumanómetros, termómetros, oxímetros, laringoscopios y bombas de infusión, el mantenimiento de baños, aire acondicionado, tomas de oxígeno y gases medicinales, y la reposición de mobiliario médico y para los trabajadores.

Para los derechohabientes, el Instituto ampliará la vigencia de las recetas de 72 horas a 30 días, habilitará una plataforma de reporte y solución en recetacompleta.gob.mx y la línea 800-953-22-18, mantendrá abiertas las agendas de citas al cierre del año y realizará 31 mil 700 cirugías adicionales en turnos nocturnos y de fin de semana, en los procedimientos con mayor espera, entre ellos cataratas, prótesis de rodilla y cadera, vesícula, hernias y matriz.

El plan incluye además un programa de fortalecimiento de urgencias con camillas, sillones de observación, monitores de signos vitales y carros rojos, y un sistema que informe en tiempo real a los familiares sobre el estado de salud de los pacientes.

“La escucha piso por piso nos mostró que lo grande no puede descuidar lo cotidiano: un baumanómetro que funcione, un baño digno, un insumo a tiempo”, señaló el funcionario.

Horas antes del anuncio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó al sindicato del IMSS romper inercias y colaborar en la modernización del organismo.

“Y lo digo muy claramente, tiene que cooperar el sindicato con esto, porque hay temas de inercias desde hace muchísimo tiempo, no son de hoy, que no deben ser”, advirtió.

Sheinbaum Pardo afirmó que los cambios deben dar prioridad a los trabajadores y a los derechohabientes.

“Lo importante es las y los trabajadores y la derechohabiencia, que se atienda bien a la gente”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo informó que se reunió la noche del martes con Robledo Aburto para revisar la propuesta de incremento salarial, y explicó que durante las semanas previas se analizaron reducciones de gasto del Instituto con el propósito de destinar más recursos a las remuneraciones.

Reconoció que existen demandas legítimas del personal, entre ellas la disponibilidad de materiales para realizar operaciones quirúrgicas, y que aún falta modernizar los almacenes para garantizar que los insumos lleguen oportunamente a las unidades médicas.

Robledo Aburto indicó que, una vez presentado el plan al Consejo Técnico, el Instituto dará a conocer los plazos, procesos y compromisos específicos para cada unidad médica.