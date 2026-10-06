IMSS revisará 77 unidades neonatales tras muertes de bebés

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, afirmó que la revisión que se realizará en las unidades de cuidados intensivos neonatales del País, tras los casos de bebés fallecidos por infecciones hospitalarias, no busca encontrar culpables, sino identificar fallas en los procesos de atención.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Robledo Aburto informó que fue constituido un comando operativo del sector salud para revisar las 77 unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS, que cuentan con 660 cunas de calor radiante. Los trabajos comenzarán por Jalisco.

Explicó que la Secretaría de Salud coordinará visitas a las unidades neonatales para revisar prácticas de prevención y control de infecciones, mientras que en Jalisco se realiza de manera paralela una auditoría clínica independiente respecto a los fallecimientos registrados en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente.

“Lo que buscan es fallas en procesos, no, no es una revisión que busque culpables, porque también se ha politizado en la lógica de decir se está criminalizando al personal, no; se busca identificar fallas en los procesos”, sostuvo.

Detalló que en las visitas se analizarán las infecciones registradas y notificadas, los microorganismos identificados, el uso de antibióticos, el lavado de manos, el cuidado de catéteres, la limpieza, las condiciones del agua y drenajes, y el número de trabajadores asignados por bebé.

La revisión también buscará detectar problemas relacionados con la resistencia antimicrobiana y evaluar las prácticas de prevención de infecciones en todos los turnos.

En el caso específico de Jalisco, el IMSS inició una auditoría clínica colegiada independiente para determinar si existieron infecciones asociadas con la atención, si éstas causaron o contribuyeron a los fallecimientos y si hubo fallas que pudieron evitarse.

El comité encargado de la auditoría ya fue seleccionado y los expedientes fueron asegurados.

La revisión abarcará casos registrados desde mayo, junio y julio de 2026, y no únicamente los denunciados en fechas recientes.

“Se están verificando casos de hace mucho tiempo. Hay algunos que ocurrieron en mayo, junio y julio”, informó.

Robledo Aburto evitó confirmar que sean 15 los bebés fallecidos relacionados con las infecciones y explicó que la presencia de una bacteria en un expediente o certificado de defunción no permite establecer por sí sola que haya provocado la muerte.

“La presencia de la bacteria no significa que haya sido la causa de fallecimiento, quién va a determinar eso la auditoría independiente”, señaló.

Todos los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para determinar el origen de los brotes y establecer científicamente posibles vínculos entre los contagios.

El IMSS informó que también colabora con la investigación abierta por la Fiscalía General de la República a partir de denuncias relacionadas con los fallecimientos, aunque el director del Instituto señaló que la investigación clínica tendrá un alcance más amplio que la indagatoria ministerial.