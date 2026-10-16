IMSS y Sindicato del Seguro Social instalan mesa de trabajo para revisar nueva propuesta salarial

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social instalaron una mesa de trabajo para realizar la revisión y análisis de las exigencias de las y los empleados de la institución que han realizado protestas en distintas partes del país. En un breve comunicado, el IMSS señaló que con la reunión buscarán establecer nuevos acuerdos. “Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y trabajadores”, informaron.

🤝 Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre el #IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y trabajadores. — IMSS  (@Tu_IMSS) October 15, 2026

La mesa de trabajo ocurre luego de que se confirmara que en la consulta nacional de revisión salarial fuera rechazada la propuesta de aumentar 2.9 por ciento al tabulador y 3.9 por ciento en prestaciones. Cabe recordar que las y los trabajadores exigen un incremento del 10 por ciento. Disidentes del Sindicato mantienen un plantón a las afueras de las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma. Esta mañana, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció la instalación de negociaciones para elaborar una nueva propuesta de incremento salarial, también aseguró que el instituto respetará el resultado y buscará mejorar tanto los salarios como las condiciones laborales del personal. “Vamos a analizar las alternativas para construir una mejor propuesta en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días”, señaló Robledo en un video difundido en sus redes sociales. El director general indicó que la consulta fue un ejercicio libre, directo y secreto, convocado por el sindicato, y afirmó que la institución reconoce la decisión de la mayoría de los participantes. “En el IMSS respetamos esa decisión”, sostuvo.

Zoé Robledo, titular del IMSS. ( )