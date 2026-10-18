$!IMSS y sindicato mantienen diálogo sobre aumento salarial, condiciones laborales y abasto de insumos

En un comunicado, el Instituto dio a conocer que además del espacio de trabajo sobre el incremento salarial, las autoridades y la representación laboral trabajan en sesiones temáticas enfocadas en el abasto de insumos y medicamentos, el surtimiento de recetas, la plantilla de personal, el equipo médico, el mobiliario, la conservación de instalaciones, las condiciones de trabajo y la organización y gestión interna.

La sesión fue encabezada por el director del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario General del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y del equipo directivo del Instituto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social mantuvieron el sábado las mesas de trabajo en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con el objetivo de construir una nueva propuesta de incremento salarial y de mejora de las condiciones laborales.

Durante los encuentros se revisaron los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores implementado en 216 de los 277 hospitales del organismo.

A partir de estos datos, las partes elaborarán un plan de acción para cada centro de trabajo que identifica los problemas prioritarios y establece plazos de solución.

Ambas instituciones reiteraron su postura de “construir, a partir del diálogo y de lo que han expresado las trabajadoras y los trabajadores”.

En un comunicado publicado el viernes, el IMSS informó que al 16 de octubre ha recorrido 166 de sus 277 hospitales como parte de la estrategia Piso por Piso.

Como parte de la estrategia, ya concluyó la supervisión del 100 por ciento de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, además del 65 por ciento de los hospitales regionales, 58 por ciento de los generales de zona y 46 por ciento de los generales de subzona.

Asimismo, Aguascalientes, Campeche, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas tienen el 100 por ciento de sus hospitales supervisados.

En dichos encuentros se han registrado 7 mil 474 necesidades, de las cuales 3 mil 122 son de prioridad alta como equipo médico, insumos, personal y mobiliario.



Sheinbaum reconoce diálogo

Durante su conferencia matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre el avance del diálogo entre el instituto y el sindicato, luego de que ambas partes instalaran una mesa de trabajo el jueves para revisar las exigencias de los trabajadores y elaborar una nueva propuesta salarial y de condiciones laborales.

Al respecto, Sheinbaum informó el viernes que la revisión de las demandas laborales del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social continúa en la mesa de trabajo e indicó que el director Zoé Robledo sigue evaluando las alternativas para integrar una nueva propuesta, pero no ofreció fechas para su presentación ni confirmó cuándo podría alcanzarse un acuerdo entre las partes.

“Se está evaluando, el director Zoé Robledo, un programa integral, no solamente de aumento de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”.

La instalación de la mesa de trabajo ocurrió después de que los trabajadores rechazaran, mediante una consulta nacional, la propuesta de revisión salarial que contemplaba un aumento de 2.9 por ciento al tabulador y de 3.9 por ciento en prestaciones. Ante ese resultado, el IMSS y el SNTSS acordaron iniciar nuevas conversaciones para buscar una alternativa.

En un comunicado difundido el jueves, el instituto informó que la mesa se instaló con el propósito de construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para el personal.