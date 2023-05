El órgano constitucional autónomo concluyó que existía una posible violación al derecho de acceso a la información, previsto en artículo 6 de la Constitución mexicana, así como a las facultades del INAI, ya que, según dijo, si bien la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva o clasificación de la información, se debía analizar caso por caso y elaborar la prueba de daño correspondiente.

Sin embargo, el Presidente publicó un nuevo decreto, con las firmas de Adán Augusto López Hernández, Luis Crescencio Sandoval Gonzalez y José Rafael Ojeda Durán, titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), respectivamente.

“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, refiere el nuevo decreto, que incurre en una repetición del acto anulado en la primera controversia constitucional del INAI.

No obstante, dicho órgano constitucional autónomo ya no podría promover una nueva controversia constitucional contra el nuevo decreto, porque su Pleno no puede sesionar, ya que el Senado no ha designado a tres de los siete comisionados que lo integran.

El nuevo decreto ya no ordena agilizar trámites para obras prioritarias presidenciales en general, como hacía el de noviembre de 2021, pero sí repite la clasificación de seguridad nacional e indica que están a cargo de la Sedena y la Semar.

En el documento, López Obrador advierte que, por su ubicación geográfica, colindancia y conectividad, las cinco obras, “por la naturaleza de sus instalaciones, es procedente reconocer el carácter de estratégicas y prioritarias y, por tanto, de interés público y de seguridad nacional”.

Refiere que, el 11 de julio de 2022 y el 3 de mayo del presente año, el Consejo de Seguridad Nacional declaró como de “seguridad nacional e interés público” el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, “en razón de los objetivos que persiguen, de su ubicación estratégica en el territorio nacional y de la naturaleza de la prestación de sus servicios”.