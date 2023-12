Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señaló que el propósito de la investigación sería constatar los hechos ocurridos y las condiciones del tratamiento de datos personales.

“De manera que el INAI pueda reunir los elementos suficientes para determinar las acciones a seguir, entre las cuales se encuentra el posible inicio de un procedimiento de verificación que le permita analizar, revisar y determinar si incumplió con los principios y deberes de LGPDPPSO”, refirió el Instituto.

“Alerta grave. Denuncio un abuso de poder y una violación de la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. Anoche tuiteé sobre el caos en el área de inmigración del @AICM_mx a cargo del Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, y como la administración no había mejorado luego de su militarización”, escribió Dresser Guerra, en su cuenta de X.

“En respuesta, hoy las autoridades del aeropuerto subieron dos tuits que reproduzco aquí, porque ya los borraron. Dan cuenta de mis actividades en el aeropuerto, minuto a minuto, lo cual es muy preocupante por los siguientes motivos: 1) Las cámaras deben usarse para garantizar la seguridad y en caso de algún delito, o irregularidad, contar con evidencia del mismo. No deben usarse para hostigar ciudadanos. 2) Usar las grabaciones del tránsito de una particular por el aeropuerto para hostigarla en redes sociales no es un uso proporcional”, agregó la politóloga, en la misma red social.

“Las autoridades del @AICM_mx están violando los siguientes artículos de la ley de protección de datos personales: Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, *proporcionalidad*, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. Artículo 25. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento”, detalló Dresser Guerra.

“El gobierno está haciendo lo que no debe: usar información personal (movimientos dentro del aeropuerto) para amedrentar a una ciudadana. Procederé a denunciar y a defenderme legalmente”, finalizó la también académica y escritora, quien después reprodujo dos mensajes que las autoridades del AICM subieron en X, que luego borraron y subieron con cambios que daban cuenta pormenorizada de sus desplazamientos en la terminal área.

“De acuerdo con los registros que tenemos, tu avión se acopló al túnel de la posición 69 en la terminal 2 a las 22:58 horas de ayer. A las 23:23 ya estabas en el área de inmigración y a las 23:50 aproximadamente fuiste atendida en el módulo de ingreso migratorio, del cual te retiraste a las 23:52 para dirigirte a las bandas de equipaje. Saliste de la terminal 2 a las 12:15 aproximadamente”, insistió el AICM.

“Es decir, en al área de migración estuviste alrededor de 29 minutos, por lo que, a pesar de haber muchos pasajeros, de acuerdo a estándares internacionales, se considera un tiempo razonable. Cabe señalar que en migración habían diez agentes en filtros y 2 más en los accesos automáticos E-gate”, abundó el Aeropuerto.