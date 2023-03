Además de que se inhabilitaría al Pleno para sesionar válidamente, con lo cual no podría cumplirse a cabalidad con el mandato que la Constitución le encomienda, afectando los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en perjuicio de todos los mexicanos.

Por su parte, el mismo 27 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que recibió la controversia constitucional promovida por el INAI, en la que se demandaba la falta de nombramientos para cubrir las vacantes del Pleno de dicho Instituto.

“Integrantes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del INAI informaron que la determinación de interponer este medio de control constitucional es por la objeción del titular del Poder Ejecutivo, en torno al nombramiento de quienes habían sido designados por el Senado de la República como integrantes de este organismo, en su sesión pública del primero de marzo”, señaló la SCJN en un comunicado.

En tanto, que las comisiones unidas de Anticorrupción y Justicia del Senado avalaron, también el lunes, la lista de 51 aspirantes al cargo de comisionado del INAI, los cuales cumplieron con los requisitos legales, como tener más de 35 años de edad, ser mexicano y haber enviado una exposición breve de su proyecto de trabajo en caso de ser electo.

Sin embargo, a ninguno de los aspirantes a ocupar el cargo de consejeros del INAI se les realizó una evaluación de conocimientos o entrevistas. Las comisiones de la Cámara alta del Congreso de la Unión sólo hicieron una revisión documental de los perfiles y con ello seleccionaron a los 11 que consideraron son los mejores candidatos, entre ellos seis hombres y cinco mujeres.

En el listado de las mujeres están María de los Ángeles Guzmán García, María de Lourdes López Salas, Luz María Mariscal Cárdenas, Ileana Hidalgo Rioja y Alma Cristina López de la Torre. Mientras que en la lista de hombres se encuentran Julio César Bonilla Gutiérrez, Luis Gustavo Parra Noriega, Jonathan Mendoza Iserte, José David Cabrera Canales, Salvador Romero Espinosa y José Roberto Agundis Yerena.

El 24 de marzo , el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la Cámara alta del Congreso de la Unión se encontraba en un “desarreglo institucional” ante su omisión de no nombrar a dos nuevos comisionados del INAI.

“Es un desarreglo institucional, claro constitucionalmente es impecable porque el presidente [Andrés Manuel López Obrador] hizo lo correcto. Pero, nosotros al interior tenemos un desarreglo, porque tenemos una resolución del órgano jurisdiccional que nos dio tres días para nombrar, no hay condiciones. Principio general del Derecho, no estoy obligado a lo imposible. ¿Oye, estás en desacato?, pues sí. En vías de cumplimiento, sí, sí es cierto. Es el órgano legislativo, no soy yo”, agregó el también coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado.