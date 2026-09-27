Incautan 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en tráiler en la Garita de Otay, en Tijuana

TIJUANA._ Un cargamento de 249 kilos de cocaína y fentanilo fue incautado en la Garita de Otay, en Baja California, luego de que personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con autoridades federales, detectaron la droga oculta en un doble fondo de la caja de un tractocamión. Un binomio canino fue factor importante en el hallazgo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el aseguramiento ocurrió durante una inspección realizada en el cruce fronterizo, donde participó el binomio canino “Chocolate”.

Durante la revisión de la unidad fueron localizados 195 paquetes que contenían la droga, la cual se encontraba oculta en una modificación de la estructura de la caja del tractocamión que iba a cruzar la frontera hacia la Unión Americana.