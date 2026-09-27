Incautan 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en tráiler en la Garita de Otay, en Tijuana

TIJUANA._ Un cargamento de 249 kilos de cocaína y fentanilo fue incautado en la Garita de Otay, en Baja California, luego de que personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con autoridades federales, detectaron la droga oculta en un doble fondo de la caja de un tractocamión. Un binomio canino fue factor importante en el hallazgo.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el aseguramiento ocurrió durante una inspección realizada en el cruce fronterizo, donde participó el binomio canino “Chocolate”.
Durante la revisión de la unidad fueron localizados 195 paquetes que contenían la droga, la cual se encontraba oculta en una modificación de la estructura de la caja del tractocamión que iba a cruzar la frontera hacia la Unión Americana.
Realizan prueba de campo
Agentes federales bajaron el cargamento del tráiler, levantaron las maderas del piso de la caja y descubrieron los paquetes. Ahí mismo, especialistas realizaron una prueba de campo, con la cual confirmaron que se trataba de estupefacientes.
El conductor de la unidad fue detenido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer la procedencia y destino del cargamento.
El aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia implementadas en los cruces fronterizos de Baja California para detectar el traslado de drogas hacia la frontera con Estados Unidos.