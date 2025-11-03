$!Incendian Palacio Municipal de Apatzingán en medio de protestas por el asesinato de Carlos Manzo

Manifestantes vandalizaron y quemaron las instalaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Por segundo día consecutivo, este lunes se llevaron a cabo diversas acciones para exigir justicia por el homicidio del edil, ocurrido el pasado 1 de noviembre, cuando asistía a un festival con su hijo por el Día de Muerto. En el caso de Apatzingán, centenas de personas se congregaron en la ciudad de la Tierra Caliente no solo para exigir que el caso de Manzo no quede en la impunidad, sino para pedir justicia por las víctimas de violencia y paz para el pueblo, Michoacán y el país. Durante su protesta, los pobladores, quienes se congregaron en la Plaza de los Constituyentes y la Plaza Principal, también recordaron a Bernardo Bravo, líder limonero que fue asesinado el pasado octubre.







Protestas para exigir justicia por Carlos Manzo Este lunes, estudiantes protestaron en ciudades como Morelia y Uruapan para exigir justicia por el asesinato del alcalde, mientras que el domingo, una manifestación llegó hasta el Palacio de Gobierno, en el que se registraron destrozos y varias personas fueron detenidas por policías estatales. Estudiantes de distintas universidades portaron carteles este lunes con mensajes como “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno” y “Uruapan despierta, la violencia está alerta”. La mayoría de los manifestantes vistieron de negro y marcharon por las calles, acompañados por algunos vehículos. En tanto, estudiantes del Tecnológico de Morelia afirmaron que su protesta, además del asesinato del alcalde Manzo, está enfocada también en contra de la administración financiera incorrecta del plantel, la falta de materiales e irregularidades en la gestión de la directora Patricia Calderón. El domingo, grupos de ciudadanos se concentraron durante la tarde en las instalaciones del Palacio de Gobierno en la capital, Morelia, para realizar una protesta que terminó con un enfrentamiento con los policías antimotines del Estado. Miles de personas marcharon por las calles de Uruapan y Morelia, Michoacán, gritando “¡Fuera Morena!” y “¡No más violencia!”, para exigir justicia por la muerte del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Algunos manifestantes forzaron la puerta e ingresaron al Palacio de Gobierno, en Morelia, causando destrozos.



