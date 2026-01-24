$!Incendian portón de la Catedral de Puebla; Fiscalía investiga ataque

El incendio fue controlado rápidamente gracias a la intervención de Bomberos de la SSP y Protección Civil Municipal, evitando que las llamas se extendieran al interior del inmueble histórico. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

PUEBLA.—La madrugada de este sábado, dos hombres desconocidos ingresaron al atrio de la Catedral Basílica de Puebla y prendieron fuego en el portón norte, en un acto de vandalismo que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

La Catedral, consagrada en 1649 y considerada el edificio más importante del Centro Histórico de Puebla, nunca había sufrido un siniestro de esta magnitud. El porcentaje de afectación en la madera del portón sigue bajo evaluación por especialistas, quienes determinarán el nivel de restauración necesario.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 2:00 horas, cuando los responsables saltaron la reja del lado del Zócalo, rociaron material combustible y encendieron el fuego antes de huir. Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para su identificación.

La Arquidiócesis de Puebla condenó el hecho y expresó: “Cada puerta de la Catedral es un signo de unidad”, haciendo un llamado a la paz, la reconciliación y la regeneración del tejido social tras este atentado contra el patrimonio poblano.