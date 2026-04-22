Incendio consume bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas

Un incendio de grandes proporciones afectó las instalaciones de Alimentación para el Bienestar —organismo anteriormente denominado Segalmex— en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el 22 de abril.

El siniestro, que se registró en la salida hacia Fresnillo, movilizó a corporaciones de emergencia municipales, estatales y federales para su control.

Luis Felipe Santos Quintanilla, titular de Bomberos, informó que el incendio se originó en el interior de una bodega de almacenamiento de alimentos.

Como resultado, cuatro vehículos quedaron calcinados, aunque se logró evacuar un total de 17 unidades del área afectada.

Hasta el cierre del reporte, no se registró ninguna persona lesionada.

El funcionario precisó que alrededor de 20 personas fueron evacuadas, entre trabajadores y residentes de predios colindantes, como medida de precaución.

Asimismo, la gasolinera ubicada junto a las instalaciones activó su paro de emergencia para prevenir riesgos mayores.

”Estamos trabajando a marcha forzada”, señaló Santos Quintanilla ante medios locales.

Respecto al origen del fuego, Santos Quintanilla indicó que testigos en la zona lo vincularon con la quema de llantas realizada por campesinos que se manifestaban en las inmediaciones de las instalaciones federales.

”Personas aledañas comentan o lo ligan a ello”, respondió el funcionario, quien no confirmó de forma definitiva esa versión.

El Ayuntamiento de Zacatecas emitió un comunicado en el que llamó a la ciudadanía a no acercarse al lugar y a extremar precauciones.

Además, solicitó el apoyo de empresas privadas con pipas de agua u otros recursos que pudieran sumarse a las labores de extinción.

Las bodegas siniestradas forman parte de la red de almacenamiento y distribución de alimentos hacia tiendas del programa social en todo el país, por lo que los daños materiales podrían tener repercusiones en la cadena de abasto de productos básicos en la región.